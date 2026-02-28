€ 5.0953
DCNews Stiri Veşti importante pentru cei care trebuiau să zboare din Orientul Mijlociu spre Europa, dar au zboruri anulate. Ce primesc de la companiile aeriene
Data actualizării: 19:24 28 Feb 2026 | Data publicării: 18:58 28 Feb 2026

EXCLUSIV Veşti importante pentru cei care trebuiau să zboare din Orientul Mijlociu spre Europa, dar au zboruri anulate. Ce primesc de la companiile aeriene
Autor: Florin Răvdan

WhatsApp Image 2026-02-28 at 16.17.46 (1) Foto Gabriela Ungureanu

Zeci de zboruri dinspre Orientul Mijlociu spre Europa au fost anulate sâmbătă, după ce SUA şi Israel au atacat Iranul, iar forţele de la Teheran, ca răspuns, au lansat rachete şi drone spre mai multe state din jur.

Au fost închise aeroporturile din Dubai, dar şi din alte ţări, astfel că mii de pasageri au rămas, cel puţin momentan, fără opţiuni de zbor spre România şi alte ţări europene. 

Într-o intervenţie pentru DC News, Ramona Colea, CEO FlightClaim, a explicat ce pot primi aceşti pasageri de la companiile aeriene. Conform acesteia, aceşti pasageri "nu sunt eligibili pentru compensare, fiind vorba de circumstanţe extraordinare". 

Asta nu înseamnă, însă, că rămân fără drepturi. Pasagerii sunt, însă, "eligibili pentru rambursarea preţului biletului sau pentru rerutare la destinaţie", mai spune Ramona Colea, care afirmă şi că pasagerii afectaţi vor opta, probabil, "pentru rerutare şi cazare până la momentul zborului efectiv". 

Zboruri anulate către Israel şi alte destinaţii din Orientul Mijlociu, aeroporturi închise

Companii aeriene din toată lumea au anunţat anularea zborurilor către Israel şi ale destinaţii din Orientul Mijlociu, ca urmare a atacurilor lansate sâmbătă dimineaţa de Statele Unite şi Israel împotriva Iranului.

* Ţările baltice au suspendat zborurile în Israel şi le recomandă cetăţenilor să părăsească Iranul

Ministerele Afacerilor Externe din cele trei ţări baltice - Estonia, Letonia şi Lituania- şi-au avertizat, sâmbătă, cetăţenii să nu călătorească în Israel şi i-au sfătuit pe conaţionalii care se află în Iran să părăsească ţara cât mai urgent, după atacurile declanşate de SUA şi Israel în această ţară, relatează agenţia EFE.

Totodată, compania aeriană naţională a Letoniei, Air Baltic, a anunţat că suspendă toate zborurile către Tel Aviv cel puţin până pe 4 martie, conform presei locale.

* British Airways a anulat zborurile către Aman, Tel Aviv şi Bahrain

Compania aeriană British Airways a anunţat că anulează zborurile de sâmbătă către Aman, precum şi pe cele programate până pe 3 aprilie către Tel Aviv şi Aeroportul Internaţional din Bahrain, ca urmare a atacurilor lansate de SUA şi Israel în Iran, relatează EFE.

De asemenea, compania, britanică Virgin a anulat un zbor către Dubai, iar WizzAir a anulat toate operaţiunile spre Tel Aviv, Dubai, Abu Dhabi şi Aman, până pe 7 martie, conform Agerpres.

*Swiss a anunţat suspendarea zborurilor către Tel Aviv până pe 7 martie

Principala companie aeriană elveţiană, Swiss, filiala companiei germane Lufthansa, a anunţat că suspendă zborurile către oraşul israelian Tel Aviv până pe 7 martie precum şi pe cele din Zurich către Dubai (Emiratele Arabe Unite) din acest weekend, ca urmare a escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu, relatează EFE.

Măsura va viza 14 zboruri, a precizat compania aeriană într-un comunicat.

* Air France a anulat zborurile către/dinspre Tel Aviv, Beirut, Dubai şi Riad

Compania franceză Air France a anulat sâmbătă zborurile spre şi dinspre Tel Aviv, Beirut, Dubai şi Riad, ca măsură de precauţie în urma conflictului din Orientul Mijlociu, au declarat pentru EFE surse din cadrul companiei.

În cazul zborurilor ce vizează Tel Aviv, suspendarea este prevăzută să se prelungească până mâine, în timp ce în cazul celorlalte destinaţii decizia a fost luată, deocamdată, doar pentru cursele de sâmbătă.

"Compania urmăreşte constant evoluţia situaţiei geopolitice din teritoriile unde operează curse şi deasupra cărora zboară avioanele sale, cu scopul de a garanta nivelul maxim de securitate", au subliniat sursele citate.

* Companiile din Africa suspendă zborurile programate în Orientul Mijlociu

Companiile aeriene africane Ethiopian Airlines, Kenya Airways şi Rwanda Air au suspendat sâmbătă zborurile având destinaţii din Orientul Mijlociu, după atacul militar al SUA şi Israelului asupra unor obiective din Iran, scrie agenţia EFE.

Într-un comunicat, Ethiopian Airlines, compania de linie etiopiană şi cea mai mare din Africa, a transmis că, "dată fiind actuala situaţie de securitate din Orientul Mijlociu", zborurile sale în Aman, Tel Aviv, Dammam (Arabia Saudită) şi Beirut sunt anulate.

"Urmărim îndeaproape situaţia şi vom lua măsurile necesare pentru a garanta securitatea pasagerilor şi a echipajului", a precizat compania.

La rândul său, Kenya Airways a informat printr-un comunicat suspendarea temporară a zborurilor în Dubai y Sharjah (Emiratele Arabe Unite) "ca urmare a închiderii spaţiului aerian din EAU".

"Comunicăm direct cu pasagerii afectaţi şi le asigurăm asistenţa necesară", se menţionează în comunicat.

Totodată, Rwanda Air a transmis că "din cauza evoluţiei situaţiei din Orientul Mijlociu", zborurile sale în Doha şi Dubai au fost suspendate până la noi decizii.

"Siguranţa pasagerilor noştri şi a echipajului este preocuparea noastră maximă", a subliniat compania aeriană într-un comunicat.

