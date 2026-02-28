Şeful Statului Major al Israelului anunţă o "operaţiune decisivă şi fără precedent" împotriva Iranului

Israelul este angajat într-o operaţiune "decisivă şi fără precedent" împotriva Iranului, a afirmat sâmbătă seară şeful statului-major israelian, după atacul masiv împotriva Republicii Islamice lansat în cursul dimineţii de către ţara sa, împreună cu Statele Unite, transmite France Presse.

"Ne confruntăm acum cu o operaţiune majoră, decisivă şi fără precedent, menită să dezmembreze capacităţile regimului terorist iranian - capacităţi care reprezintă o ameninţare existenţială permanentă la adresa securităţii Statului Israel", a anunţat locotenent-generalul Eyal Zamir într-o alocuţiune televizată.

De la războiul de douăsprezece zile declanşat în iunie 2025 de către Israel, care a dovedit că "regimul (iranian) este vulnerabil", acesta, "în ciuda daunelor considerabile suferite (...) nu a renunţat nici la viziunea sa, nici la intenţiile sale ostile de a-şi pune în aplicare proiectul de distrugere a Israelului", a asigurat ofiţerul.

Armata "este pregătită şi în stare de alertă maximă pentru a răspunde la o serie de scenarii diferite", a mai declarat generalul în acest mesaj difuzat la sfârşitul Şabatului, odihna săptămânală evreiască, în timpul căreia practicanţii se abţin în mod normal de la a se uita la televizor sau de a asculta radioul.

Însă "nu există o apărare ermetică" şi "nu trebuie să subestimăm capacitatea inamicului de a ne face rău", a avertizat şeful statului-major, anunţând "încercări dificile" în perioada următoare şi făcând apel la populaţie pentru o "respectare strictă" a instrucţiunilor apărării civile, cea mai bună cale, în opinia sa, de a salva vieţi, scrie Agerpres.