Cu ce se ocupă, de fapt, Poliția Animalelor și când poți depune plângere / video

Miu Alin Marian, subcomisar la Poliția Biroului pentru Protecția Animalelor (BPA) Olt, a fost invitat la emisiunea DC Anima unde a explicat cu ce se ocupă de fapt Poliția Animalelor, dar și care sunt în prezent toate infracțiunile care pot fi sancționate.

Structura pentru Protecția Animalelor este nou-înființată, are aproape 5 ani, și se ocupă cu coordonarea, prevenirea și combaterea faptelor contravenționale și penale împotriva animalelor aflate în pericol, însă nu se ocupă de capturarea câinilor fără stăpân.

„Ce faceți în această structură și ce nu faceți?”, a întrebat Tudor-Tim Ionescu, realizatorul emisiunii DC Anima.

„Noi coordonăm activitățile și prevenim, uneori mai și combatem, faptele de natură contravențională și penală care au ca obiect animalele aflate în situație de pericol. Cu asta se ocupă structura noastră.

Structura noastră nu se ocupă cu capturarea câinilor fără stăpâni. Avem foarte multe solicitări din partea cetățenilor în ceea ce privește câinii fără stăpân. Își doresc ca noi, ca și structură de protecție a animalelor, să capturăm acești câini fără stăpân. Nu intră în atribuțiile noastre. Ne-am dori, cu siguranță, să scăpăm și să prevenim astfel de situații, doar că nu suntem hingheri”, a spus subcomisar Miu Alin.

„Aș vrea să spun puțin din raportul pe care l-au prezentat colegii dumneavoastră din structura județeană. În 2025 s-au înregistrat la IPJ Olt 278 de petiții pe zona de animale, cu 77 mai multe decât în 2024. Deci avem o creștere semnificativă. Au fost aplicate 323 de sancțiuni contravenționale, cu 17 mai multe decât în anul 2024, cu o valoare de 182.000 de lei. Au fost înregistrate 43 de dosare penale și emise 38 de ordine de plasare în adăpost pentru 72 de câini, 21 de feline și 2 cai”, a spus Tudor-Tim Ionescu.

Tipologiile de acțiuni întâlnite

Subcomisarul Miu Alin a explicat că în județul Olt nu există un tipar specific al faptelor de cruzime față de animale și că este întâlnită întreaga gamă de infracțiuni prevăzute în Legea 205.

„Care sunt tipologiile de acțiuni cu care vă confruntați cel mai des?”, a întrebat Tudor-Tim Ionescu.

„Să știți că nu avem un specific al județului, din punct de vedere al cruzimii față de animale. Avem inclusă toată gama, din ceea ce prevede Legea 205 ca și infracțiuni. Avem și uciderea animalelor fără drept, și schingiuirea animalelor, am avut, din păcate, în anul 2023 inclusiv zoofilia”, a spus subcomisar Miu Alin.

„Zoofilia a fost adăugată la lista de infracțiuni din cadrul legislativ de abia în 2022, nefiind reglementată ca atare până în acel moment. România făcea parte dintr-un trio de țări din Europa care nu aveau interzisă în mod explicit zoofilia”, a spus Tudor-Tim Ionescu la emisiunea DC Anima, de pe DC NEWS și DC NEWS TV.

Video: