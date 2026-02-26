Atenție la evaluări! Diferențe mari de impozit

Legea spune că valoarea impozabilă a clădirilor deținute de persoanele fizice, care dețin clădiri cu destinatie nerezidentiala trebuie actualizată o dată la 5 ani. Cum? Pe baza unui raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat. Acest document trebuie depus la organul fiscal până cel târziu la 31 martie a anului fiscal.

Ce se întâmplă dacă nu este depus raportul?



Dacă persoane fizice, care dețin clădiri cu destinatie nerezidentiala, nu actualizează evaluarea la timp, impozitul pe clădire crește foarte mult. De exemplu, pentru clădirile nerezidențiale (spații comerciale, birouri, închiriere în regim hotelier sau orice altă activitate în afară de cea de a locui), cota este de 0,2% calculată la valoarea din contractul de achiziție sau din ultimul raport de evaluare depus sau din procesul-verbal la terminarea lucrărilor. Fără raportul de evaluare valabil, autoritatea locală poate aplica o cotă de 2% calculată la valoarea impozabilă stabilită potrivit prevederilor din Legii nr. 227/2015 și prevederilor H.C.G.M.B. nr. 514/2025 privind nivelurile impozitelor si taxelor pentru anul 2026.



Diferența e uriașă și poate duce la costuri suplimentare de mii sau chiar zeci de mii de lei pe an, în funcție de valoarea imobilului. De ce este important? Multe persoane fizice, care dețin clădiri cu destinatie nerezidentială uită că evaluarea trebuie refăcută o dată la cinci ani. Problema apare abia când primesc decizia de impunere și constată că impozitul este mult mai mare decât în anii anteriori.

Specialiștii recomandă firmelor să verifice din timp data ultimei evaluări și să programeze realizarea unui nou raport înainte de termenul limită.

Dacă ai clădiri cu destinație nerezidențială, verifică evaluarea. Un simplu raport depus până la 31 martie te poate scuti de un impozit majorat drastic.

Bonificații și penalități

Contribuabilii, fie că sunt persoane fizice, fie că sunt juridice, care achită integral impozitele pe clădiri, terenuri și mijloace de transport până la 31 martie beneficiază de o bonificație de 10%.

De la 1 aprilie se aplică majorări de întârziere pentru sumele neachitate la termen, în cuantum de 1% pe lună sau fracțiune de lună.

