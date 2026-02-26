€ 5.0955
|
$ 4.3204
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0955
|
$ 4.3204
 
DCNews Stiri Atenție la evaluări! Diferențe mari de impozit
Data publicării: 17:24 26 Feb 2026

Atenție la evaluări! Diferențe mari de impozit
Autor: Anca Murgoci

bani Sursa foto: https://www.freepik.com/, @johan111 / bani

Contribuabilii, persoane fizice, care dețin clădiri cu destinatie nerezidentiala (cladiri unde se afla puncte de lucru a unor persoane juridice/persoane fizice autorizate, cladiri unde se afla sedii sociale unde se desfasoara o activitate economica, de administrare a unor persoane juridice/persoane fizice autorizate, etc.) trebuie să fie atenți la un termen care poate face diferența între un impozit normal și unul uriaș.

Legea spune că valoarea impozabilă a clădirilor deținute de persoanele fizice, care dețin clădiri cu destinatie nerezidentiala trebuie actualizată o dată la 5 ani. Cum? Pe baza unui raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat. Acest document trebuie depus la organul fiscal până cel târziu la 31 martie a anului fiscal.

Ce se întâmplă dacă nu este depus raportul?


Dacă persoane fizice, care dețin clădiri cu destinatie nerezidentiala, nu actualizează evaluarea la timp, impozitul pe clădire crește foarte mult. De exemplu, pentru clădirile nerezidențiale (spații comerciale, birouri, închiriere în regim hotelier sau orice altă activitate în afară de cea de a locui), cota este de 0,2% calculată la valoarea din contractul de achiziție sau din ultimul raport de evaluare depus sau din procesul-verbal la terminarea lucrărilor. Fără raportul de evaluare valabil, autoritatea locală poate aplica o cotă de 2% calculată la valoarea impozabilă stabilită potrivit prevederilor din Legii nr. 227/2015 și prevederilor H.C.G.M.B. nr. 514/2025 privind nivelurile impozitelor si taxelor pentru anul 2026.


Diferența e uriașă și poate duce la costuri suplimentare de mii sau chiar zeci de mii de lei pe an, în funcție de valoarea imobilului. De ce este important? Multe persoane fizice, care dețin clădiri cu destinatie nerezidentială uită că evaluarea trebuie refăcută o dată la cinci ani. Problema apare abia când primesc decizia de impunere și constată că impozitul este mult mai mare decât în anii anteriori.

Specialiștii recomandă firmelor să verifice din timp data ultimei evaluări și să programeze realizarea unui nou raport înainte de termenul limită.

Dacă ai clădiri cu destinație nerezidențială, verifică evaluarea. Un simplu raport depus până la 31 martie te poate scuti de un impozit majorat drastic.

Bonificații și penalități

Contribuabilii, fie că sunt persoane fizice, fie că sunt juridice, care achită integral impozitele pe clădiri, terenuri și mijloace de transport până la 31 martie beneficiază de o bonificație de 10%.

De la 1 aprilie se aplică majorări de întârziere pentru sumele neachitate la termen, în cuantum de 1% pe lună sau fracțiune de lună.

VEZI ȘI: Schimbări importante la impozitul pe clădiri în 2026. Cine pierde scutirea în Sectorul 4 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

taxe
impozite
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Lecția lui Maiorescu pentru România. Ce putem învăța astăzi de la el / video
Publicat acum 21 minute
Ce este oboseala cronică și ce putem face să ieșim din această stare
Publicat acum 33 minute
Rusia și Belarus își consolidează parteneriatul strategic în contextul tensiunilor internaționale
Publicat acum 38 minute
Ilie Bolojan, replică pentru Sorin Grindeanu, care a anunțat referendum în PSD / video
Publicat acum 49 minute
Atenție la evaluări! Diferențe mari de impozit
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 10 ore si 42 minute
Horoscop 26 februarie 2026. Mercur retrogradează în Pești. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 40 minute
Semnal de la vârful BNR: ”O asemenea aventură ne-ar îngropa”. Momentul în care România a pierdut 8 mld. de euro în 2 zile
Publicat acum 4 ore si 44 minute
Performanța României care ”deranjează foarte mult”. Planul din Guvern dezvăluit de ministrul Barbu: Nimeni nu ne mai poate bate la nivelul UE
Publicat acum 7 ore si 21 minute
Trump îl atacă dur pe Robert De Niro după apelul actorului la „alungarea” administrației: Un bolnav
Publicat acum 6 ore si 26 minute
Fostul șef al Vămilor, demis ca incompetent, repus șef. Vasile Marica, semnal de alarmă. ”O sfidare!”
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close