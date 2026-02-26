300 de pisici vor fi sterilizate gratuit în Ilfov în perioada martie-aprilie. Cum te programezi

Direcția Protecția Animalelor Ilfov și Fundația Susy Utzinger pentru Bunăstarea Animalelor (SUST) anunță un parteneriat important dedicat comunității din Ilfov: 300 de pisici vor fi sterilizate gratuit în lunile martie și aprilie.



Campaniile de sterilizare vor avea loc în zilele de 23, 24 și 25 martie, în Domnești, precum și pe 2 și 3 aprilie, în Snagov. Inițiativa se adresează tuturor locuitorilor din județul Ilfov. Programările se fac la numărul de telefon 0751.235.009.

Peste 15 ani și în tot acest timp am reușit să sterilizăm peste 100.000 de câini și pisici

Susy Utzinger, președinte al Fundației Susy Utzinger pentru Bunăstarea Animalelor, susține că „suntem aproape de România de peste 15 ani și în tot acest timp am reușit să sterilizăm peste 100.000 de câini și pisici. Facem asta pentru că este nevoie să ne concentrăm pe prevenție și pe responsabilitatea oamenilor. Prin sterilizare prevenim apariția puilor nedoriți de câini și pisici, oprim suferința animalelor și contribuim la construirea unei comunități civilizate, bazate pe grijă și respect. Credem că schimbarea reală începe cu educație și implicare locală. Fiecare animal sterilizat înseamnă mai puțină suferință pe termen lung și mai puține situații dramatice pentru comunități. Investiția în prevenție este cea mai umană și eficientă soluție.”



Hilde Tudora, director al Direcției Protecția Animalelor Ilfov, a completat spunând că „pentru cei din domeniul protecției animalelor, primăvara este perioada cea mai dificilă, pentru că numărul puilor abandonați crește alarmant. Ne dorim ca, în acest an, primăvara să devină un simbol al responsabilității. 300 de pisici sterilizate înseamnă prevenirea a peste 30.000 de urmași în următorii trei ani. Suntem recunoscători pentru sprijinul oferit de Fundația Susy Utzinger, un partener internațional esențial pentru noi.”

Campania vizează atât pisicile cu proprietar, cât și pe cele fără stăpân

Pisicile pot făta de până la trei ori pe an, iar o singură pisică nesterilizată și urmașii ei pot duce, în doar câțiva ani, la mii de pui. Atunci când sunt lăsate să umble pe stradă, fără sterilizare / castrare, contribuie involuntar la creșterea numărului de animale abandonate, la suprapopulație și, implicit, la suferință atât pentru animale, cât și pentru comunitate.

În plus, intervenția are efecte benefice asupra sănătății, reducând semnificativ riscul de cancer mamar și piometru la femele, precum și riscul de tumori testiculare la masculi. Prevenția prin sterilizare rămâne cea mai eficientă și umană soluție pentru reducerea suferinței pe termen lung.



Campania vizează atât pisicile cu proprietar, cât și pe cele fără stăpân din județul Ilfov. În cazul pisicilor comunitare, în timpul intervenției chirurgicale și sub anestezie, se va realiza cuparea vârfului urechii. Această procedură presupune îndepărtarea vârfului urechii și este utilizată la nivel internațional ca semn distinctiv pentru a indica faptul că o pisică fără stăpân a fost deja sterilizată. Deși cuparea în scop estetic este interzisă, crestarea urechii în scop de identificare este acceptată în cadrul programelor de gestionare a populației feline.



Capturarea unei pisici pentru sterilizare poate fi dificilă și traumatizantă. Prin utilizarea acestui semn recunoscut internațional, se evită supunerea animalului la o a doua intervenție inutilă. Pentru informații suplimentare și programări, cetățenii sunt invitați să apeleze 0751.235.009.

