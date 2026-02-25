€ 5.0954
|
$ 4.3231
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0954
|
$ 4.3231
 
DCNews Stiri Studenții protestează alături de sindicatele din învățământ: Reducerea burselor și limitarea transportului, printre nemulțumiri
Data actualizării: 12:16 25 Feb 2026 | Data publicării: 12:13 25 Feb 2026

Studenții protestează alături de sindicatele din învățământ: Reducerea burselor și limitarea transportului, printre nemulțumiri
Autor: Iulia Horovei

protest studenti guvern educatie Protest al studenților împotriva măsurilor implementate de Guvern. Sursa foto: Agerpres

Studenții se alătură angajaților din învățământ și protestează, astăzi, în fața Palatului Cotroceni din Capitală.

Studenții se alătură sindicatelor din învățământ care au anunțat proteste, miercuri, împotriva măsurilor luate de Guvernul Bolojan

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) a precizat că studenții vor manifesta astăzi, 25 februarie, începând cu ora 12:00, la protestul organizat în fața Palatului Cotroceni, în zona Pieței Leu, manifestându-și dezamăgirea față de măsurile adoptate în ultimul an în Educație. Aceștia sunt nemulțumiți, după ce transportul studenților a fost limitat și bursele au fost reduse cu aproximativ 52%.

„Ne aude cineva din stradă?”

„Conform discuțiilor din spațiul public, Ministerul Educației și Cercetării (ne)condus de Prim-ministrul Ilie Bolojan va avea alocat un buget mai mic decât execuția anului anterior”, se arată în comunicatul ANOSR.

Studenții critică vehement măsurile de austeritate aplicate în Educație începând cu anul 2025. Aceștia afirmă că măsurile „au afectat grav condițiile de viață și din învățământ ale studenților, precum și sustenabilitatea și predictibilitatea întregului sistem de educație românesc”.

Măsurile cerute de studenți

Aceștia cer Guvernului Bolojan implementarea mai multor măsuri:

  • alocarea, prin legile bugetului de stat, a cel puțin 15% din cheltuielile bugetului general consolidat, precum prevede art. 147 al Legii învățământului superior nr. 199/2023, pentru domeniul educației și cercetării; 
  • revenirea la alocarea fondului de burse pe toată durata anului calendaristic (12 luni); 
  • creșterea procentului din salariul minim net din care se calculează valoarea costului standard pentru constituirea fondului de burse de la 10% la 17,5%, pentru a reveni la o valoare a fondului de burse alocat similară cu cea din 2024, când valoarea costului standard reprezenta 10% din salariul minim brut; 
  • reintroducerea posibilității studenților înmatriculați pe locuri cu taxă de a beneficia de burse din fondurile de la bugetul de stat;
  • creșterea contribuției din fonduri proprii a instituțiilor de învățământ superior la fondul de burse, pentru a suplimenta numărul de burse acordate, îndeosebi în vederea acoperirii solicitărilor studenților eligibili pentru burse sociale; 
  • revenirea la reducerea de 90% pentru studenți la transportul feroviar intern pe toate rutele.

Citește și: EXCLUSIV Cum sunt pedepsiți profesorii cu vechime pentru că au „îndrăznit” să câștige mai mult de 6000 de lei: „O lună mănânci, una nu!”

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

protest
invatamant
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Greșeala fatală a afaceristului din Iași care a murit împreună cu soția și bebelușul lor în accidentul de la Ciorteşti
Publicat acum 23 minute
Studenții protestează alături de sindicatele din învățământ: Reducerea burselor și limitarea transportului, printre nemulțumiri
Publicat acum 27 minute
AUR a depus o moţiune simplă împotriva ministrului Culturii
Publicat acum 46 minute
Mai multe stații Rompetrol din Constanța ar putea să-și suspende activitatea. Conflict cu autoritățile locale și consecințe uriașe
Publicat acum 53 minute
România și relansarea relației economice cu China. Adrian Năstase lansează provocarea: „Cine va fi primul?”
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 58 minute
Horoscop 25 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 49 minute
Reforma administrației adoptată de Guvernul Bolojan. Vasile Marica (SED-LEX): Practic mărește numărul de șefi!
Publicat acum 3 ore si 25 minute
BANCUL ZILEI: Bulă, la examenul de la Filosofie
Publicat acum 2 ore si 18 minute
Blat pentru pariuri în fotbalul românesc: Jucători și oficiali, vizați de percheziții în 6 județe și București. Sumele câștigate
Publicat acum 3 ore si 35 minute
Momentele cheie din discursul lui Donald Trump despre Starea Uniunii în Congres: Aplauze, boicot și gesturi politice
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close