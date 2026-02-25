Studenții protestează alături de sindicatele din învățământ: Reducerea burselor și limitarea transportului, printre nemulțumiri

Studenții se alătură angajaților din învățământ și protestează, astăzi, în fața Palatului Cotroceni din Capitală.
Studenții se alătură sindicatelor din învățământ care au anunțat proteste, miercuri, împotriva măsurilor luate de Guvernul Bolojan.
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) a precizat că studenții vor manifesta astăzi, 25 februarie, începând cu ora 12:00, la protestul organizat în fața Palatului Cotroceni, în zona Pieței Leu, manifestându-și dezamăgirea față de măsurile adoptate în ultimul an în Educație. Aceștia sunt nemulțumiți, după ce transportul studenților a fost limitat și bursele au fost reduse cu aproximativ 52%.
„Conform discuțiilor din spațiul public, Ministerul Educației și Cercetării (ne)condus de Prim-ministrul Ilie Bolojan va avea alocat un buget mai mic decât execuția anului anterior”, se arată în comunicatul ANOSR.
Studenții critică vehement măsurile de austeritate aplicate în Educație începând cu anul 2025. Aceștia afirmă că măsurile „au afectat grav condițiile de viață și din învățământ ale studenților, precum și sustenabilitatea și predictibilitatea întregului sistem de educație românesc”.
Aceștia cer Guvernului Bolojan implementarea mai multor măsuri:
de Anca Murgoci