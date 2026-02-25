Studenții protestează alături de sindicatele din învățământ: Reducerea burselor și limitarea transportului, printre nemulțumiri

Studenții se alătură sindicatelor din învățământ care au anunțat proteste, miercuri, împotriva măsurilor luate de Guvernul Bolojan.

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) a precizat că studenții vor manifesta astăzi, 25 februarie, începând cu ora 12:00, la protestul organizat în fața Palatului Cotroceni, în zona Pieței Leu, manifestându-și dezamăgirea față de măsurile adoptate în ultimul an în Educație. Aceștia sunt nemulțumiți, după ce transportul studenților a fost limitat și bursele au fost reduse cu aproximativ 52%.

„Ne aude cineva din stradă?”

„Conform discuțiilor din spațiul public, Ministerul Educației și Cercetării (ne)condus de Prim-ministrul Ilie Bolojan va avea alocat un buget mai mic decât execuția anului anterior”, se arată în comunicatul ANOSR.

Studenții critică vehement măsurile de austeritate aplicate în Educație începând cu anul 2025. Aceștia afirmă că măsurile „au afectat grav condițiile de viață și din învățământ ale studenților, precum și sustenabilitatea și predictibilitatea întregului sistem de educație românesc”.

Măsurile cerute de studenți

Aceștia cer Guvernului Bolojan implementarea mai multor măsuri:

alocarea, prin legile bugetului de stat, a cel puțin 15% din cheltuielile bugetului general consolidat, precum prevede art. 147 al Legii învățământului superior nr. 199/2023, pentru domeniul educației și cercetării;

revenirea la alocarea fondului de burse pe toată durata anului calendaristic (12 luni);

creșterea procentului din salariul minim net din care se calculează valoarea costului standard pentru constituirea fondului de burse de la 10% la 17,5%, pentru a reveni la o valoare a fondului de burse alocat similară cu cea din 2024, când valoarea costului standard reprezenta 10% din salariul minim brut;

reintroducerea posibilității studenților înmatriculați pe locuri cu taxă de a beneficia de burse din fondurile de la bugetul de stat;

creșterea contribuției din fonduri proprii a instituțiilor de învățământ superior la fondul de burse, pentru a suplimenta numărul de burse acordate, îndeosebi în vederea acoperirii solicitărilor studenților eligibili pentru burse sociale;

revenirea la reducerea de 90% pentru studenți la transportul feroviar intern pe toate rutele.

