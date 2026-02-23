Ucraina acuză serviciile rusești că se află în spatele atentatului de la Lyov

Ministrul Afacerilor Interne din Ucraina, Ihor Klymenko, acuză serviciile de securitate ruseşti că se află în spatele atentatului din noaptea de sâmbătă spre duminică de la Lyov, soldat cu moartea unei poliţiste de 23 de ani şi rănirea altor peste 20 de oameni ai legii.

Klymenko a declarat, luni seară, într-o conferinţă de presă susţinută la Kiev, că securitatea rusă racolează cetăţeni ucraineni prin intermediul reţelelor sociale şi le promite acestora câştiguri importante dacă se implică în comiterea unor atentate.

"De cele mai multe ori, Federaţia Rusă foloseşte pentru aceste atacuri cetăţenii ţării noastre, atât pentru pregătirea atacurilor, cât şi pentru punerea lor în practică. Actul de terorism care a avut loc în Lyov demonstrează că de această tactică ei s-au folosit şi se folosi şi pe mai departe, prin canalele Telegram, prin chat-uri anonime, aplicaţii de jocuri. Cetăţenilor li se propun banii pentru incendieri, pentru amplasarea unor bombe artizanale, pentru obţinerea de informaţii despre infrastructura critică şi pentru obţinerea de informaţii despre oamenii legii", a afirmat ministrul.

VEZI ȘI: Karol Nawrocki a pus capăt „privilegiilor necondiționate” pentru ucrainenii din Polonia

Ce arată ancheta

La rândul său, adjunctul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), Ivan Rudnytskyi, a confirmat că femeia care a comis atentatul cu bombe artizanale de la Lyov a acceptat să recurgă la acest gest în schimbul unei sume de 2.000 de dolari. Banii i-au fost promis în urma unor discuţii pe Telegram, fără însă a intra în posesia acestora.

"O femeie din regiunea Rivne a venit la Lyov, unde a primit sarcina din partea unei persoane din Rusia să cumpere şi să confecţioneze aceste bombe artizanale. În jurul orei 00.10, ea a ieşit din apartamentul din care stătea, s-a apropiat de coşul de gunoi, unde a lăsat dispozitivul. Apoi, l-a sunat pe cel din Rusia şi a părăsit locaţia. În acelaşi timp, o altă femeie, tânără, din regiunea Harkov, care are doar 18 ani, împliniţi de curând, a sunat la Serviciul de urgenţă 102 al Poliţiei şi a transmis că la adresa respectivă se comite un furt dintr-un magazin şi este nevoie de intervenţia poliţiei. Poliţia a reacţionat imediat şi la faţa locului a ajuns primul echipaj, moment în care a fost detonat primul explozibil. Când au ajuns şi alte echipaje de poliţie, s-a produs şi a doua explozie. Din păcate, a decedat o colegă, o tânără angajată a poliţiei. Au fost şi răniţi. Au avut de de suferit peste 20 de reprezentanţi ai forţelor de ordine publică", a precizat oficialul SBU.

Femeia care a comis atentatul a fost prinsă în apropiere de graniţa cu Polonia, având asupra ei paşaportul. De asemenea, tânăra de 18 ani care a sunat la dispeceratul Poliţiei a fost reţinută la Harkov şi dusă la audieri la Lyov, potrivit Agerpres.

VEZI ȘI: Ucraina, model pentru România: Ce a făcut pentru sistemul medical, deși se află în război