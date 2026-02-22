Verona închide spectaculos Jocurile Olimpice Milano-Cortina 2026

Pentru a încheia Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, duminică, organizatorii au planificat o ceremonie care va aduce un omagiu frumuseţii italiene în cadrul antic al Arenei din Verona, relatează AFP.

Ultimul act sportiv: SUA - Canada la hochei

Evenimentele sportive, care au început pe 4 februarie cu curlingul, cu două zile înainte de ceremonia de deschidere, se vor încheia duminică după-amiază cu mult aşteptata finală de hochei masculin dintre Statele Unite şi Canada.

Apoi, seara, de la ora 21:00, sportul va face loc artei şi spectacolului pentru a încheia în stil mare cele două săptămâni olimpice italiene, ceremonia de închidere având ca temă tradiţională parada sportivilor şi stingerea vasului olimpic.

În timp ce ceremonia de deschidere a avut loc simultan în patru locaţii pentru a unifica Jocurile Olimpice dispersate, ceremonia de închidere va avea loc în frumoasa Verona, cunoscută în întreaga lume ca fiind locul de desfăşurare a dramei "Romeo şi Julieta".

"Frumuseţea în acţiune", tema serii

După armonia celebrată la deschiderea Jocurilor, de data aceasta va fi onorată "frumuseţea în acţiune", într-un omagiu adus artelor italiene şi frumuseţii gestului sportiv.

"Cu 'frumuseţea în acţiune', toate mijloacele de expresie, dansul, muzica, cinematografia, arhitectura, sunt integrate într-o coregrafie corală", a explicat Maria Laura Iascone, directoarea ceremoniilor de la Milano-Cortina 2026.

"Frumuseţea nu va fi doar arătată, ci experimentată, împărtăşită şi simţită. Ne dorim ca publicul să fie parte integrantă a unei poveşti care combină emoţia şi reflecţia, trupul şi sufletul", a mai spus Laura Iascone.

Organizatorii au dezvăluit deja câteva dintre numele care vor fi pe afişul ceremoniei, de la Roberto Bolle, unul dintre cei mai renumiţi dansatori clasici din lume, până la cântăreţul de muzică pop Achille Lauro, originar din Verona.

Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, cele mai răspândite geografic din istorie, au fost "un succes", a subliniat preşedinta Comitetului Internaţional Olimpic (CIO), Kirsty Coventry, validând astfel acest nou model.

"Aceste Jocuri sunt şi au fost cu adevărat un succes în noul mod sustenabil de a face lucrurile", a spus preşedinta forului olimpic internaţional. "Au depăşit toate aşteptările şi asta trebuie să ne amintim".

La sfârşitul ceremoniei de închidere şi pentru a marca predarea între cele două ediţii, drapelul olimpic va fi înmânat oficial Alpilor francezi 2030, care vor avea propriul lor segment. Lumina va fi tema centrală a tabloului, cu o componentă muzicală, un spectacol live care combină artişti şi sportivi şi un film proiectat pe ecrane, toate menite să ofere o avanpremieră a ceea ce vor oferi Jocurile din 2030.