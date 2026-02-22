Cum arată clasamentul general pe medalii după finalele de sâmbătă de la Jocurile Olimpice de iarnă 2026

Echipa masculină de curling a Canadei a obținut medaliile de aur la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, sâmbătă seara. Canada a învins în finală Marea Britanie cu scorul de 9-6, transmit agenţiile internaţionale de presă. Astfel, Canada a obţinut al patrulea său titlu olimpic, după cele din 2006, 2010 şi 2014.

Finlanda indecisă, Canada a profitat

Finala a fost mult timp nehotărâtă, dar skipper-ul Brad Jacobs şi coechipierii săi au făcut diferenţa în ultima repriză. Au marcat trei puncte marcate, atunci când scorul era egal, 6-6. Marc Kennedy, Brett Gallant, Ben Hebert şi Tyler Tardi au mai făcut parte din echipa Canadei.

Jacobs a condus Canada la titlul olimpic şi în anul 2014. Marc Kennedy şi Ben Hebert au făcut parte din echipa campioană în anul 2010.

Marea Britanie, compusă din Bruce Mouat, Grant Hardie, Bobby Lammie, Hammy McMillan, Kyle Waddell, este campioana mondială din 2025, dar acum a obţinut argintul olimpic pentru a treia oară, după 2014 şi 2022. Elveţia a câștigat medaliile de bronz, după ce a învins Norvegia cu 9-1, vineri seara.

JO 2026 - Hochei: Echipa masculină a Finlandei, medaliată cu bronz

Echipa masculină de hochei pe gheaţă a Finlandei a câștigat medaliile de bronz, sâmbătă seara, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina. Finlanda a învins clar Slovacia cu 6-1 (1-0, 1-1, 4-1), în finala mică, relatează agenţiile internaţionale de presă. Meciul a opus campioana olimpică din anul 2022 cu medaliata cu bronz de la Beijing.

Sebastian Aho, Erik Haula (2), Roope Hintz, Kaapo Kakko, Joel Armia au marcat oficial pentru nordici. Tomas Tatar a semnat golul slovacilor.

Au jucat și în partida de debut a turneului

Cele două echipe au jucat și în meciul de debut al turneului, atunci câștigând Slovacia cu 4-1. Finlanda a câştigat a patra sa medalie la rând, la Jocurile Olimpice de iarnă cu jucătorii din NHL, după argintul din anul 2006, bronzul din anul 2010 şi bronzul din anul 2014.

La Milano-Cortina jucătorii din liga profesionistă nord-americană au apărut pentru prima oară de la ediţia din anul 2014, de la Soci. Per total, Finlanda are opt medalii în turneul olimpic masculin de hochei, cinci dintre ele sunt de bronz.

Finală tare, duminică, între rivalele Canada și SUA

Finala mare va opune Canada şi Statele Unite, duminică, de la ora 15:10 (ora României).

JO 2026 - Curling: Bronz pentru echipa feminină a Canadei

Echipa feminină de curling a Canadei a câștigat medaliile de bronz la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, sâmbătă. Canada a învins formaţia Statelor Unite cu scorul de 10-7, în finala mică.

Succesul reprezintă a şasea medalie (două de aur, una de argint, trei de bronz) pentru Canada din 1anul 998, de la introducerea curlingului feminin în probele olimpice. Canada nu mai reușise o medalie în concursul feminin la JO din anul 2014, când a câştigat titlul olimpic.

Performanțele Canadei

Canada și-a însușit ultimele două titluri mondiale, după finale cu Elveţia. Anul trecut au obţinut trei titluri consecutive de Mare Şlem.

Până în repriza a opta meciul a fost echilibrat, când Canada a reuşit trei puncte consecutive, și s-a desprins la 8-5 și americancele nu au mai reuşit să revină. Căpitanul Canadei, Rachel Homan, a reușit punctul victoriei. Pentru învingătoare au mai jucat Tracy Fleury, Emma Miskew, Sarah Wilkes şi Rachel Brown.

Americancele au obţinut în premieră o medalie la Jocurile Olimpice. Ele au obţinut prima lor victorie olimpică săptămâna trecută, în faza preliminară, chiar împotriva Canadei, cu 9-8. Finala turneului feminin va fi duminică între echipele Elveţiei şi Suediei (12:05, ora României).

JO 2026: Clasamentul pe medalii după finalele de sâmbătă

Norvegia este, în continuare, pe primul loc în clasamentul pe medalii, la finalul zilei de sâmbătă, penultima zi a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina (6-22 februarie). Norvegia are 18 medalii de aur, 11 de argint şi 11 de bronz. Pe locul al doilea se află Statele Unite (11-12-9), iar pe locul al treilea a urcat Olanda (10-7-3).

Până acum, 29 de ţări au cucerit medalii, după 111 din cele 116 finale, notează Agerpres.

Loc ţara aur argint bronz total



1 Norvegia 18 11 11 40

2 SUA 11 12 9 32

3 Olanda 10 7 3 20

4 Italia 10 6 14 30

5 Franţa 8 9 6 23

6 Germania 7 9 8 24

7 Elveţia 6 8 6 20

8 Suedia 6 6 4 16

9 Austria 5 8 5 18

10 Japonia 5 7 12 24

11 Canada 5 6 9 20

12 China 4 3 6 13

13 Coreea de Sud 3 4 3 10

14 Australia 3 2 1 6

15 Marea Britanie 3 1 0 4

16 Cehia 2 2 1 5

17 Slovenia 2 1 1 4

18 Spania 1 0 2 3

19 Brazilia 1 0 0 1

19 Kazahstan 1 0 0 1

21 Polonia 0 3 1 4

22 Noua Zeelandă 0 2 1 3

23 Finlanda 0 1 5 6

24 Letonia 0 1 1 2

25 Danemarca 0 1 0 1

25 Estonia 0 1 0 1

25 Georgia 0 1 0 1

28 Bulgaria 0 0 2 2

29 Belgia 0 0 1 1

