Cristi Chivu va purta flacăra olimpică la JO Milano-Cortina 2026

Antrenorul român de fotbal Cristian Chivu, în vârstă de 45 de ani, a fost desemnat purtător al flăcării olimpice pentru ediția de iarnă a Jocurilor Olimpice Milano-Cortina 2026. Anunțul a fost făcut de echipa Inter Milano, vineri seară, înainte de meciul programat cu Pisa, din Serie A.

Cristi Chivu, lângă alte personalități de seamă

„Cristian Chivu va purta flacăra olimpică! Antrenorul nostru principal este oficial purtător al torței pentru Milano-Cortina 2026!”, este mesajul transmis de Inter Milano, pe pagina de Facebook.

Chivu se alătură, astfel, unor personalități din alte sporturi, care vor avea onoarea de a purta flacăra olimpică, precum Zlatan Ibrahimovic (fotbal), Andrea Ranocchia (fotbal), Filippo Inzaghi (fotbal), Gregorio Paltrinieri (înot), Elisa Di Francisca (scrimă), Gianmarco Tamberi (săritura în înălțime), Achille Polonara (baschet), Flavia Pennetta (tenis), Francesco Bagnaia (MotoGP), Myriam Sylla (volei), Robert Pirès (fotbal), Tania Di Mario (polo pe apă), Salvatore Cavallaro (box), Jasmine Paolini (tenis) și Filippo Ganna (ciclism).

Competiția se desfășoară în perioada 6 - 22 februarie, în orașele Milano și Cortina d’Ampezzo.

România va fi reprezentată de 29 de sportivi la Jocurile Olimpice Milano-Cortina 2026.

Lotul României la JO de iarnă

Biatlon - Sat Olimpic Anterselva

6 sportivi (2 feminin, 4 masculin): Anastasia Tolmacheva, Andreea Mezdrea, George Buta, George Colțea, Raul Flore, Dmitrii Shamaev

Tehnicieni: Gheorghe Stoian - antrenor principal, Sorin Gîrbacea și Cristian Moșoiu - antrenori secunzi (masculin), Vasile Gheorghe - antrenor principal (feminin)

Bob - Sat Olimpic Cortina

4 sportivi + 1 rezervă (masculin): Constantin Dinescu, George Iordache, Mihai Păcioianu, Mihai Tentea - titulari, Andrei Nica - rezervă

Tehnicieni: Iulian Păcioianu - antrenor principal, Dorin Grigore - antrenor secund

Patinaj artistic - Sat Olimpic Milano

o sportivă (feminin): Julia Sauter

Antrenor: Roxana Luca

Sanie - Sat Olimpic Cortina

7 sportivi (3 feminin, 4 masculin): Corina Buzățoiu, Raluca Strămăturaru, Carmen Manolescu, Valentin Crețu,

Eduard Crăciun, Marian Gîtlan, Darius Șerban

Tehnicieni: Alexandru Comșa - antrenor principal, Radu Eugen - antrenor secund

Sărituri cu schiurile - Sat Olimpic Predazzo

4 sportivi (2 masculin, 2 feminin): Daniela Toth, Delia Folea, Daniel Cacina, Mihnea Spulber

Tehnicieni: Florin Spulber - antrenor principal, Adrian Comănescu - antrenor secund

Schi alpin - Sat Olimpic Cortina (feminin), Sat Olimpic Bormio (masculin)

2 sportivi (1 feminin, 1 masculin): Sofia Moldovan, Alexandru Ștefănescu

Tehnicieni: Luigi Rossi - antrenor (feminin), Andrei Burchiu - antrenor (masculin)

Schi fond - Sat Olimpic Predazzo

3 sportivi (1 feminin, 2 masculin): Delia Reit, Paul Pepene, Gabriel Cojocaru

Tehnicieni: Ioan Lungociu - antrenor principal, Ioan Poponeci - antrenor secund

Snowboard - Sat Olimpic Livigno

două sportive: Kata Mandel, Henrietta Bartalis

Tehnicieni: Kinda Geza - antrenor principal, Zoltan Reisz - antrenor secund