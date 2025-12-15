€ 5.0904
Secretul lui Federer la antrenamente, dezvăluit de Andy Murray: Diferența față de Djokovic și Nadal
Data publicării: 11:16 15 Dec 2025

Secretul lui Federer la antrenamente, dezvăluit de Andy Murray: Diferența față de Djokovic și Nadal
Autor: Iulia Horovei

muray federer nadal si djokovic tenis De la stânga la dreapta: Andy Murray, Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic. Sursa foto: Agerpres
 

Andy Murray a dezvăluit detalii de la antrenamentele celor mai mari rivali ai săi, Roger Federer, Novak Djokovic și Rafael Nadal, spunând cum se diferenția elvețianul de ceilalți doi.

Scoțianul Andy Murray a dezvăluit detalii de la antrenamentele cu „The Big Three/ Cei Trei Mari” în timpul carierei sale, spunând de ce Roger Federer nu s-a antrenat niciodată cu Novak Djokovic și Rafael Nadal. Fostul campion la Wimbledon și US Open a relatat, totodată, că elvețianul a încetat, la un moment dat, să se antreneze și cu el.

În ciuda rivalității aprinse de pe teren, jucătorii de tenis de top se antrenează de obicei împreună în afara turneelor ​​majore - așa cum demonstrează cei mai buni doi jucători ATP la acest moment, Carlos Alcaraz și Jannik Sinner.

Roger Federer, diferit de Djokovic și Nadal la antrenamente

Murray a explicat că i-a plăcut să se antreneze cu sârbul Novak Djokovic și spaniolul Rafael Nadal, doi dintre cei mai mari rivali ai săi, pentru a „vedea unde se află jocul său”. Totuși, vorbind despre Roger Federer, Murray a spus cum se diferenția câștigătorul a 20 de Grand Slam-uri de ceilalți „titani” ai tenisului mondial.

„Mă antrenam cu ei, mă antrenam cu Djokovic și Nadal”, a spus Murray. „Când am început, mă antrenam cu Federer. Dar după un an sau doi s-a oprit, nu a mai vrut să se antreneze cu mine. Nu s-a antrenat niciodată cu Djokovic sau Nadal, cred că pentru că îi considera competitori”, a spus Murray.

Murray, detalii din culise

Andy Murray a adăugat: „Mi-a plăcut să mă antrenez cu ei pur și simplu pentru că mi-au dat șansa să văd unde era jocul meu. Nu mă antrenam cu ei cu câteva zile înainte de un meci important, dar la câteva săptămâni după un turneu major, da. Dar nu luam niciodată la cină cu ei”, a mai dezvăluit campionul olimpic, pe canalul de YouTube Stephen Hendry Cue Tips. Totuși el a zis că acum i-ar plăcea să facă acest lucru: „Mi-ar plăcea să fac asta, să ne vedem de câteva ori în contexte sociale”, a adăugat Murray.

Andy Murray a fost, în prima parte a carierei sale, un rival de temut pentru „Cei Trei Mari”, până ca problemele de sănătate să îi „frâneze” ascensiunea. Câștigător a trei turnee de Mare Șlem și campion olimpic, el s-a retras în anul 2024, la 37 de ani.

Roger Federer, câștigător a 20 de turnee majore și vicecampion olimpic, s-a retras din activitate la vârsta de 41 de ani, în 2022. Marele său rival și bun prieten, Rafael Nadal, s-a retras oficial în anul 2024, la 38 de ani. Spaniolul, campion olimpic atât la simplu cât și la dublu, și-a terminat cariera cu 22 de Grand Slam-uri în palmares.

Singurul jucător rămas activ din ceea ce este considerată cea mai reprezentativă eră din istoria tenisului mondial este Novak Djokovic, în vârstă de 38 de ani, care luptă pentru câștigarea celui de-al 25-lea titlu de Mare Șlem din carieră, un record absolut.

Citește și: Cristi Chivu, reacție de zile mari după ce Inter a urcat pe primul loc în Serie A după meciul cu Genoa

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

roger federer
novak djokovic
rafael nadal
tenis
andy murray
