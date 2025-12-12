€ 5.0904
DCNews Stiri Hotelul Simonei Halep, fără turiști de Anul Nou. La ce reducere a apelat pentru Revelion
Data publicării: 17:47 12 Dec 2025

Hotelul Simonei Halep, fără turiști de Anul Nou. La ce reducere a apelat pentru Revelion
Autor: Tiberiu Vasile

Hotelul Simonei Halep, fără turiști de Anul Nou. La ce reducere a apelat pentru Revelion Simona Halep. Sursa foto: Agerpres
 

Hotelul Simonei Halep înregistrează mai multe camere goale pentru Anul Nou, iar managementul a introdus o reducere neașteptată.

Hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov are camerele goale la doar trei săptămâni înainte de Anul Nou. Turiștii par să fie reticenți, în contextul prețurilor ridicate și al unui sezon montan mai slab decât de obicei în România.

Camere disponibile și tarifele actuale

Pentru sejurul din perioada 30 decembrie 2025 – 3 ianuarie 2026, hotelul mai are locuri disponibile pentru toate cele patru tipuri de camere destinate cuplurilor:

Smart Stay Room – 2.860 euro

Comfort Room – 3.100 euro

Terrace Comfort Room – 3.440 euro

Executive Relax Room – 3.680 euro

Signature Grand Suite – 4.160 euro

Reducere de ultim moment pentru Revelion

Pentru a stimula rezervările, conducerea hotelului Simonei Halep a decis să ofere joi o reducere de 10%, valabilă doar pentru rezervările confirmate imediat. Pachetul este nerambursabil, iar plata integrală trebuie efectuată în maximum trei zile de la confirmare.

Reprezentanții hotelului avertizează că orice anulare atrage aplicarea unei taxe de 100%, astfel decizia trebuie luată rapid de cei care doresc să petreacă Revelionul în respectiva locație.

Context turistic: un sezon mai slab

Sezonul turistic din Poiana Brașov a fost mai modest decât în anii anteriori, iar prețurile mari au redus semnificativ interesul pentru hotelurile din zonă. Discountul aplicat, o măsură neobișnuită în această perioadă, e menit să atragă turiști exact în perioada Anul Nou, când cererea ar fi trebuit să fie ridicată, conform Prosport.

CITEȘTE ȘI: O nouă stea în tenisul românesc? Are 19 ani, e legitimată la Steaua, dar joacă în SUA
 

simona halep
hotel
anul nou
revelion
poiana brasov
