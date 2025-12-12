Hotelul Simonei Halep, fără turiști de Anul Nou. La ce reducere a apelat pentru Revelion

Hotelul Simonei Halep înregistrează mai multe camere goale pentru Anul Nou, iar managementul a introdus o reducere neașteptată.
Hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov are camerele goale la doar trei săptămâni înainte de Anul Nou. Turiștii par să fie reticenți, în contextul prețurilor ridicate și al unui sezon montan mai slab decât de obicei în România.
Pentru sejurul din perioada 30 decembrie 2025 – 3 ianuarie 2026, hotelul mai are locuri disponibile pentru toate cele patru tipuri de camere destinate cuplurilor:
Smart Stay Room – 2.860 euro
Comfort Room – 3.100 euro
Terrace Comfort Room – 3.440 euro
Executive Relax Room – 3.680 euro
Signature Grand Suite – 4.160 euro
Pentru a stimula rezervările, conducerea hotelului Simonei Halep a decis să ofere joi o reducere de 10%, valabilă doar pentru rezervările confirmate imediat. Pachetul este nerambursabil, iar plata integrală trebuie efectuată în maximum trei zile de la confirmare.
Reprezentanții hotelului avertizează că orice anulare atrage aplicarea unei taxe de 100%, astfel decizia trebuie luată rapid de cei care doresc să petreacă Revelionul în respectiva locație.
Sezonul turistic din Poiana Brașov a fost mai modest decât în anii anteriori, iar prețurile mari au redus semnificativ interesul pentru hotelurile din zonă. Discountul aplicat, o măsură neobișnuită în această perioadă, e menit să atragă turiști exact în perioada Anul Nou, când cererea ar fi trebuit să fie ridicată, conform Prosport.
