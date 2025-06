VIDEO S-a stabilit un nou record mondial la săritura cu prăjina. Armand Duplantis atinge o înălțime amețitoare

Suedezul Armand Duplantis a reușit să sară 6,28 metri, doborând recordul mondial la săritura cu prăjina în cadrul evenimentului Diamond League din Stockholm, duminică, 15 iunie. Este a 12-a oară când Duplantis stabilește un nou record mondial, transmite Reuters.

Dublul campion olimpic născut în Statele Unite a doborât precedentul său record, stabilit în februarie, cu un centimetru încă din prima încercare, beneficiind de condiții ideale pentru a-și încânta publicul din țara natală.

Înainte de competiție, Duplantis le-a promis fanilor că va încerca să stabilească un nou record mondial și i-a invitat să-l susțină de îndată ce numele său a fost anunțat la stadionul olimpic din Stockholm, construit pentru Jocurile din 1912. Spectatorii au reacționat cu aplauze și ovații la fiecare salt, în timp ce el a evoluat cu ușurință pe parcursul întregii competiții.

Kurtis Marschall a încercat să țină pasul cu favoritul local, însă australianul a reușit un maxim de 5,90 metri înainte de a face trei încercări nereușite la pragul de șase metri.

Astfel, drumul i-a fost deschis lui Duplantis, când bara a fost ridicată la 6,28 metri pentru tentativa de record mondial. Tânărul de 25 de ani a executat cu ușurință, accelerând în alergarea de atac, plantând prăjina și înălțându-se pentru un nou record mondial, în timp ce stadionul a izbucnit în urale.

Duplantis a alergat de pe salteaua de aterizare, și-a dat jos tricoul pentru a sărbători primul său record mondial stabilit pe sol suedez, alături de partenera și familia sa.

