Cristi Chivu, reacție de zile mari după ce Inter a urcat pe primul loc în Serie A după meciul cu Genoa

Inter a învins-o, în deplasare, cu scorul de 1-2 echipa Genoa, în etapa a 15-a din Serie A. Golurile au fost înscrise de de Yann Bisseck (6) şi Lautaro Martinez (38) pentru Inter, respectiv Vitinha (68). Mijlocaşul român Nicolae Stanciu a rămas pe banca de rezerve la Genoa.

Inter a profitat și de pașii greșiți făcuți de Milan și Napoli

În urma acestui succes, Inter a ajuns la 33 de puncte, unul în plus faţă de AC Milan, care a cedat fotoliul de lider după ce a remizat pe teren propriu, scor 2-2, cu Sassuolo. Oaspeţii puteau pleca cu toate cele trei puncte de pe San Siro, dar portarul Mike Maignan a salvat-o pe AC Milan de la înfrângere printr-o intervenţie decisivă în faţa francezului Armand Lauriente (88), autorul celui de-al doilea gol al lui Sassuolo.

De asemenea, echipa lui Chivu a fost avantajată de eşecul suferit de campioana en titre, SSC Napoli (locul 3), pe terenul lui Udinese, echipa portarului român Răzvan Sava.

Reacția lui Cristi Chivu după ce Inter a urcat pe primul loc în Serie A

După meciul cu Genoa, Cristi Chivu a făcut mai multe declarații către jurnaliști, cu privire la evoluția echipei Inter de când a venit el pe banca tehnică.

”Acum cinci luni spuneați că vom termina pe locul 10, spuneați că suntem terminați. Noi muncim, lucrăm în fiecare zi pentru a ne face treaba cât mai bine. Există inconsistență? Nu știu, însă este clar că este foarte important să încerci să fii constant. Știm ce avem de făcut. Uneori, ne iese, uneori, nu”, a declarat Cristi Chivu, citat de fcinternews.

Jurnalistul a intervenit și i-a zis lui Cristi Chivu: ”Însă, acum, sunteți pe primul loc în clasament. Puteți râde”.

”E suficient să zâmbesc?”

”Ne așteaptă un meci complicat acum, nu ne interesează de altceva. E suficient să zâmbesc? Eu zâmbesc mereu, indiferent de circumstanțe, pentru că viața este frumoasă”, a menționat Cristi Chivu.

