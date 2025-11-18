Antrenoarea Camelia Voinea filmată cum își abuzează fiica: Mami, nu mai pot/ Ce să-ți fac dacă ești proastă?

În imaginile prezentate de Golazo, se observă cum Camelia Voinea își ciupește fiica, o jignește, chiar dacă aceasta îi spune insistent că nu mai poate face antrenamentul la paralele.

După ce Sabrinei Voinea nu reușește un element la bară, antrenoarea o pune să facă din nou exercițiul, chiar dacă sportiva plânge în hohote. Mai mult, când o vede pe mama sa apropiindu-se, Sabrina Voinea se ferește, ca și cum i-ar fi fost teamă că va fi luată la bătaie.

”Mami, nu mai pot!”. Camelia Voinea nu este impresionată

”Mami, nu mai pot!”, îi spune Sabrina, plângând, fiind vizibil afectată de efort. Însă Camelia Voinea nu se oprește aici și îi cere să se întoarcă la paralele și să repete exercițiul. Sabrina insistă că nu mai poate: „Nu mai pot, mă dor coatele! Nu mai pot să mai fac!”.

”Ce să-ți fac eu dacă ești proastă?!”

„Du-te dracului! Hai!” și „Ce să-ți fac eu dacă ești proastă?! Continuă, fără număr!” sunt remarcile reprobabile ale antrenoarei Camelia Voinea, care se pot auzi în înregistrările publicate de sursa citată.

Nu este prima dată când antrenoarea Camelia Voinea este acuzată de comportamente suburbane la adresa gimnastelor.

Alte acuzații grave la adresa Cameliei Voinea

O fostă elevă, care a dorit să rămână anonimă, a relatat că Voinea o lovea ”cu pumnii, cu palmele” și chiar cu genunchii, până când cădea la pământ. De asemenea, ar fi tras-o de coadă, ar fi târât-o pe jos și i-ar fi smuls smocuri de păr.

Această fostă gimnastă susține că a rămas cu traume și că experiența i-a ”distrus copilăria”. Pe lângă violența fizică, există mărturii despre umilințe frecvente în antrenamente, generând teamă constantă. Se menționează un loc numit ”camera terorii”, un vestiar în care atleta simțea o atmosferă de frică intensă.

Gimnasta Denisa Golgotă (23 de ani) a declarat că a depus o plângere la Federația Română de Gimnastică pentru hărțuire și amenințări, iar mass-media sugerează că ar fi vorba de implicarea Cameliei Voinea.

