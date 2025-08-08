Data actualizării: | Data publicării:

Record greu de bătut: Avram Iancu a traversat toată Europa înot, fără costum de neopren

Autor: Andrei Itu | Categorie: Sport



Avram Iancu, de profesie bibliotecar, însă înotător de anduranță prin vocație, a reușit o nouă performanță notabilă.

Avram Iancu a reușit să traverseze înot Europa pe celebra rută navigabilă Rin–Main–Dunăre, de la Marea Nordului la Marea Neagră. De subliniat este că, pe parcursul celor 40 de zile de înot, Avram Iancu nu a folosit costum de neopren.

”Am reușit să traversez înot întreaga Europă! Fără costum de neopren”

”Am ajuns la destinația finală! Astăzi, la ora 18:25, după 40 de zile de înot, am atins destinația finală: confluența Canalului Main–Dunăre cu mărețul fluviu Dunărea. Am reușit să traversez înot întreaga Europă! Fără costum de neopren.

În premieră mondială: de la Marea Nordului la Marea Neagră.Astfel, am devenit primul om din lume care a traversat un continent înot, urmând celebra rută fluvială Rin–Main–Dunăre.După ratificarea acestei ultime etape, am șansa de a obține distincția The World's First “Triple Crown of Rivers Stage Swims” Challenge.

Asta înseamnă: 4.448 km fără neopren

Dunărea – 2.860 km, 89 zile (2017) – ratificat

Rinul – 1.032 km, 48 zile (2023) – ratificat

Canalul Main–Dunăre – 556 km, 40 zile (2025) – în curs de ratificare

În total: 177 de zile, adică 6 luni – o jumătate de an de înot continuu. O jumătate de an departe de familie, de soția și de fetițele mele. Și asta, în doar 3 ani de carieră!Iar dacă privesc mai departe, la cei 11 ani de înot în apele deschise ale lumii, mi-e și teamă să fac un calcul al timpului total petrecut departe de ele. Cu lacrimi în ochi, vreau să îmi cer iertare față de fetele mele pentru toate aceste absențe din copilăria lor.

Dar știu că ele înțeleg, poate mai bine decât oricine, sacrificiile pe care a trebuit să le fac. Și de ce.Dincolo de performanțele sportive, am purtat mereu un mesaj în care am crezut. De data aceasta, am înotat pentru o Europă Unită”, a scris Avram Iancu, pe pagina sa de Facebook.

