Leonard Doroftei a pierdut un milion de dolari: Le-am zis de 10 ori că mi-e rău!

A pierdut 1 milion de dolari

Arc peste timp, la 22 de ani distanță de la acel moment, Doroftei a vorbit despre acel eveniment, unde a pierdut 1 milion de dolari.

”(n.red. Ar fi trebuit să-ți intre un milion de dolari cu Callist?) Eu n-am văzut niciun contract, dar probabil așa a fost. În fața oamenilor trebuie să dai explicații, dacă te judecă e treaba lor.

Nu a fost o perioadă bună pentru mine, le-am zis de 10 ori: Mi-e rău. Nu mă simt bine. Ești bine, Leonard, în graficul nostru ești bine. În grafic bine, dar mental nu eram bine. Mă simțeam obosit, mă simțeam ca un străin”, a spus Doroftei, prezent la Un Podcast.

Cine este Leonard Doroftei

Leonard Doroftei a devenit în anul 1997 boxer profesionist, când a semnat un contract cu clubul din Canada Interbox.

Pe data de 5 ianuarie 2002 a cucerit titlul de campion mondial profesionist la categoria ușoară a versiunii WBA, după ce l-a învins la puncte pe argentinianul Raul Horacio Balbi. Pe data de 31 mai, la București, Doroftei a luptat din nou contra lui Balbi. Și de data aceasta Doroftei s-a impus în mod clar.

Apoi, a urmat marele meci dintre Doroftei și americanul Paul Spadafora, contând pentru unificarea titlurilor WBA și IBF, la categoria ușoară. În urma unei lupte dominată clar de român, cei trei judecători de ring au dat o decizie greșită, de egalitate. Potrivit statisticii totalului de lovituri care și-au atins ținta, Doroftei a punctat de 344 de ori, în timp ce Spadafora doar de 259 de ori.

Meci anulat Doroftei - Callist

Pe data de 24 octombrie 2003, Leonard Doroftei urma să dispute un meci contra panamezului Miguel Callist. Meciul a fost anulat, dar după ce românul a depășit greutatea categoriei sale la cântarul oficial. Astfel, Doroftei a pierdut titlul de campion mondial WBA și s-a retras după lupta pierdută contra lui Arturo Gatti de pe 24 iulie 2004, meci care a contat pentru centura WBA a canadianului de la o categorie superioară.

Pe 22 ianuarie 2002 a fost decorat de către preşedintele României cu Ordinul Naţional "Pentru Merit" în Grad de Cavaler.

