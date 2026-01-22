€ 5.0936
DCNews Sport Mircea Lucescu, internat de urgență în spital
Data actualizării: 23:50 22 Ian 2026 | Data publicării: 23:43 22 Ian 2026

Mircea Lucescu, internat de urgență în spital
Autor: Andrei Itu

agerpres_18697477 Mircea Lucescu Mircea Lucescu Sursa: Agerpres

Mircea Lucescu, selecționerul echipei naționale de fotbal a României, a ajuns pe patul de spital.

La finalul anului 2025, Mircea Lucescu a afirmat că are o stare de rău, fapt care l-a făcut să își anuleze deplasarea în Antalya, unde a vrut să meargă, cu scopul de a urmări la lucru echipele din Superliga care s-au pregătit acolo.

Mircea Lucescu, internat în spital, sub supravegherea medicilor

Acum, Mircea Lucescu se află sub supravegherea medicilor, fiind internat în spital, conform ProSport. Mircea Lucescu a confirmat acest lucru.

Problemele de sănătate ale renumitului antrenor Mircea Lucescu, în vârstă de 80 de ani, au început de la o răceală serioasă pe care a avut-o după Crăciun. Din păcate, lucrurile s-au complicat, în contextul afecțiunilor cu inima pe care le avea ”Il Luce”, însă și a vârstei înaintate.

Mircea Lucescu, după victoria dramatică împotriva Austriei: Au învins inteligența și cunoașterea

mircea lucescu
Comentarii

