DCNews Sport Kader Keita, fotbalist la Rapid București, trimis în instanță cu propunere de arestare preventivă după accidentul de pe trecerea de pietoni
Data publicării: 16:22 04 Mar 2026

Kader Keita, fotbalist la Rapid București, trimis în instanță cu propunere de arestare preventivă după accidentul de pe trecerea de pietoni
Autor: Andrei Itu

Kader Keita, jucător de fotbal la FC Rapid, este escortat de către polițiști în afara sediului Brigăzii Rutiere din București, 3 martie 2026.. Inquam Photos George Călin (2) Kader Keita, jucător de fotbal la FC Rapid, este escortat de către polițiști în afara sediului Brigăzii Rutiere din București, 3 martie 2026. Inquam Photos George Călin

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 a anunțat că fotbalistul de la Rapid București, Kader Keita, care a accidentat cu maşina o femeie pe trecerea de pietoni şi a fugit de la faţa locului, va fi dus în instanţă cu propunere de arestare preventivă.

Mijlocaşul ivorian Kader Keita a fost reţinut marţi seara, pentru 24 de ore. El este acuzat de săvârşirea infracţiunii de părăsirea locului accidentului sau modificarea ori ştergerea urmelor acestuia. După audierea lui, procurorii au hotărât miercuri să solicite în instanţă emiterea unui mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Keita nu a acordat prioritate de trecere vârstnicei, angajată în traversarea străzii pe trecerea de pietoni

"La data de 03.03.2026, în jurul orei 05:46, inculpatul K.A.K. a condus autoturismul pe o stradă din Bucureşti, Sectorul 2, fără a acorda prioritate de trecere, accidentând-o pe persoana vătămată I.F., care era angajată în traversarea străzii de la stânga la dreapta privind sensul de mers al autovehiculului, pe marcajul trecerii de pietoni marcat şi semnalizat corespunzător, cu consecinţa producerii acesteia de vătămări corporale
evaluate prin 130 - 150 de zile de îngrijiri medicale şi punerea vieţii în primejdie, apoi inculpatul a părăsit locul producerii accidentului", a transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.

Cum s-a întâmplat accidentul cauzat de Keita, potrivit camerelor de supraveghere din zonă

Conform imaginilor de pe o cameră amplasată în zona accidentului, marţi dimineaţa, în jurul orei 05:46, o femeie încearcă să traverseze regulamentar pe strada Gherghiţei din Sectorul 2, București.

Femeia se apropie de marginea trotuarului, se angajează în traversare cu câteva secunde după ce prin faţa ei trece în viteză mare o autoutilitară.

Femeia îşi continuă traversarea, dar după o fracţiune de secundă este lovită în plin de o altă mașină, condusă de Kader Keita. Fotbalistul a frânat prea târziu pentru a evita coliziunea, apoi plecând de la locul accidentului.

Accidentul a fost sesizat prin numărul de urgenţă 112, anunţându-se că la intersecţia dintre străzile Gherghiţei şi Zamfir Nicolae din Sectorul 2 o femeie, care prezenta leziuni în zona capului, se află întinsă pe partea carosabilă.

Vârstnica a fost transportată la spital

La faţa locului s-a prezentat un echipaj de prim-ajutor. Femeia a fost transportată la spital, aceasta afirmând iniţial că ar fi căzut.

Apoi, Brigada Rutieră a fost informată de unitatea spitalicească că femeia a suferit leziuni ce par a fi urmare a implicării într-un accident de circulaţie.

Pentru clarificarea situaţiei, la unitatea spitalicească s-a deplasat o echipă de cercetare de la Brigada Rutieră.

"În paralel, poliţiştii Biroului de Accidente cu Autori Necunoscuţi din cadrul Brigăzii Rutiere au stabilit cu certitudine faptul că femeia, în vârstă de 67 de ani, este victima unui accident de circulaţie, iar autorul acestuia a părăsit locul faptei, fără încuviinţarea poliţiei. În urma activităţilor desfăşurate, a fost identificat autorul accidentului, un tânăr în vârstă de 26 de ani", conform Brigăzii Rutiere, notează Agerpres.

Cine e fotbalistul de la Rapid, reținut de polițiști după ce a fost implicat într-un accident grav în Bucureşti. Kader Keita ar fi lovit o vârstnică și a fugit de la locul faptei

kader keita
rapid
accident
Comentarii

