DCNews Sport De ce îl trimite Gigi Becali pe Tavi Popescu la noua echipă a lui Șumudică: Cu 3 persoane nu mai are voie nici la telefon să vorbească!
Data actualizării: 00:06 06 Ian 2026 | Data publicării: 00:05 06 Ian 2026

De ce îl trimite Gigi Becali pe Tavi Popescu la noua echipă a lui Șumudică: Cu 3 persoane nu mai are voie nici la telefon să vorbească!
Autor: Andrei Itu

gigi-becali_92595500 Gigi Becali - Inquam Photos / Octav Ganea
 

Conducerea FCSB a anunțat că Tavi Popescu va juca sub formă de împrumut la Al-Okhdood, noua echipă pe care o antrenează Marius Șumudică.

Iinițial, Marius Șumudică l-a dorit de la FCSB pe Thiam, însă și-a schimbat decizia după ce FCSB nu a fost de acord.

Tavi Popescu era văzut ca fiind unul dintre cei mai talentați jucători români. A debutat în anul 2022 la naționala României, are șapte selecții, dar din anul 2023 nu a mai fost convocat. De menționat că în ultimii ani, extrema stângă Tavi Popescu a dezamăgit des și a ajuns să intre în dizgrația celor de la FCSB și a lui Gigi Becali, mai alese din cauza vieții extrasportive.

Becali îl trimite pe Tavi Popescu la noua echipă a lui Șumudică

Acum, s-a luat decizia ca Tavi Popescu să plece în această iarnă de la FCSB. Anunțul a fost făcut de conducerea formației lui Gigi Becali.

”M-a sunat «Pantera», Cătălin Liţă. Bine, mă, să-l ia pe George Popescu. Păi, să-l ia, dar să vorbească şi cu el, dacă vrea să meargă. Să îl ia până în vară, 6 luni. Nu m-am lămurit, însă poate îl vede cineva acolo şi iau 20 de milioane pe el. Talentul lui este de 20 de milioane. Am încredere în Şumi că poate să-l facă. Am aflat eu ce a făcut, dar nu stau acum să spun... anturajul”, a zis Becalil.

”Sunt 3 persoane cu care nu mai are voie nici la telefon să vorbească”

Acum sunt 3 persoane cu care nu mai are voie nici la telefon să vorbească. Sunt foarte periculoase acele persoane. Nu sunt lucruri grave, dar care afectează fotbalului.

A zis (n.red. Şumudică) că are încredere în Popescu, bandă stângă. Am cerut 150.000 împrumut, 20 de mii să-i dea lui. Acolo, Guvernul îţi dă 30 de milioane, dar dacă-i cheltui pe ăia, nu mai ai alţii”, a declarat Gigi Becali, la DigiSport.

Vezi și - Marius Şumudică, adversar pentru Cristiano Ronaldo. Antrenorul român a semnat cu Al-Okhdood

