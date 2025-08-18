Adevărata provocare începe acum pentru Cristi Chivu la Inter - Analiză Reuters

Inter Milano intră într-o nouă eră în acest sezon, încredinţându-i neexperimentatului antrenor Cristian Chivu sarcina de a vindeca rănile sezonului precedent şi de a reda încrederea unei echipe afectate de eşecul încercării de a reuşi tripla, comentează Reuters.

Tentativa lui Inter de a-şi apăra titlul de campioană a eşuat în finalul sezonului trecut, echipa pierzând titlul în faţa lui Napoli la un punct. Dificultăţile interne au fost agravate de înfrângerea suferită în semifinalele Cupei Italiei în faţa marii rivale AC Milan, dar ce era mai rău urma să vină.



Campania s-a încheiat brutal, cu o înfrângere cu 0-5 în finala Ligii Campionilor în faţa lui Paris Saint-Germain, rezultat care a marcat sfârşitul perioadei de patru ani a lui Simone Inzaghi la cârma formaţiei.

Mişcare îndrăzneaţă făcută de Inter

Într-o mişcare îndrăzneaţă, clubul a optat pentru lipsa de experienţă pentru a intra în etapa următoare. Chivu, un fost jucător al lui Inter, care a petrecut şase ani antrenând echipele de juniori ale clubului, l-a înlocuit pe Inzaghi, în ciuda faptului că a antrenat doar 13 meciuri la seniori, reuşind să o menţină pe Parma în Serie A în stagiunea trecută.



Românul şi-a început mandatul ducând-o pe Inter în optimile de finală ale Cupei Mondiale a Cluburilor, ceea ce i-a oferit şansa de a evalua două noi transferuri, mijlocaşul croat în vârstă de 21 de ani, Petar Sucic, şi extrema braziliană Luis Henrique.

Adevărata provocare începe acum





Însă adevărata provocare începe acum, când se apropie campania internă şi cea europeană.



Deşi Inter şi-a păstrat nucleul lotului experimentat, sosirea lui Chivu oferă speranţă nou-veniţilor şi jucătorilor mai tineri dornici să se afirme.

Legătură puternică cu atacantul Francesco Pio Esposito



El are deja o legătură puternică cu atacantul Francesco Pio Esposito, pe care l-a antrenat la echipele de tineret ale lui Inter. După ce a impresionat când a fost împrumutat la echipa din Serie B Spezia, jucătorul în vârstă de 20 de ani s-a întors la Inter şi a marcat la primul său meci ca titular la Mondialul Cluburilor.



"Legătura noastră este făcută din multă recunoştinţă şi gratitudine din partea mea, avem o legătură specială de când am crescut împreună", a spus Esposito după ce a marcat într-un meci din presezon împotriva echipei Monza. "Primul său sezon (al lui Chivu) pe bancă a fost cu mine la echipa sub 14 ani, apoi ne-am întâlnit din nou la Primavera şi acum aici, la prima echipă a lui Inter", a adăugat jucătorul.



Atacantul francez Ange-Yoan Bonny, în vârstă de 21 de ani, care a lucrat sub comanda lui Chivu la Parma, s-a alăturat şi el lui Inter, clubul sperând în continuare să aducă şi alţi jucători, cum ar fi atacantul nigerian Ademola Lookman.

Inter abordează noul sezon cu un optimism prudent





Cu un amestec de jucători experimentaţi şi tinere talente, Inter abordează noul sezon cu un optimism prudent. Legăturile strânse ale lui Chivu cu clubul şi experienţa sa dovedită în dezvoltarea tinerilor oferă un sentiment de continuitate.



Pentru o echipă care a fost foarte aproape de glorie sezonul trecut, doar un succes tangibil va justifica decizia de a încredinţa frâiele unui tehnician fără experienţă şi va risipi îndoielile persistente dintr-o campanie care a promis totul, dar nu a adus nimic, notează Reuters, conform Agerpres.

