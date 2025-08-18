Data actualizării: | Data publicării:

Adevărata provocare începe acum pentru Cristi Chivu la Inter - Analiză Reuters

Autor: Andrei Itu | Categorie: Sport
FOTO: Agerpres
FOTO: Agerpres

Inter Milano intră într-o nouă eră în acest sezon, încredinţându-i neexperimentatului antrenor Cristian Chivu sarcina de a vindeca rănile sezonului precedent şi de a reda încrederea unei echipe afectate de eşecul încercării de a reuşi tripla, comentează Reuters.

Tentativa lui Inter de a-şi apăra titlul de campioană a eşuat în finalul sezonului trecut, echipa pierzând titlul în faţa lui Napoli la un punct. Dificultăţile interne au fost agravate de înfrângerea suferită în semifinalele Cupei Italiei în faţa marii rivale AC Milan, dar ce era mai rău urma să vină.

Campania s-a încheiat brutal, cu o înfrângere cu 0-5 în finala Ligii Campionilor în faţa lui Paris Saint-Germain, rezultat care a marcat sfârşitul perioadei de patru ani a lui Simone Inzaghi la cârma formaţiei.

Mişcare îndrăzneaţă făcută de Inter

Într-o mişcare îndrăzneaţă, clubul a optat pentru lipsa de experienţă pentru a intra în etapa următoare. Chivu, un fost jucător al lui Inter, care a petrecut şase ani antrenând echipele de juniori ale clubului, l-a înlocuit pe Inzaghi, în ciuda faptului că a antrenat doar 13 meciuri la seniori, reuşind să o menţină pe Parma în Serie A în stagiunea trecută.

Românul şi-a început mandatul ducând-o pe Inter în optimile de finală ale Cupei Mondiale a Cluburilor, ceea ce i-a oferit şansa de a evalua două noi transferuri, mijlocaşul croat în vârstă de 21 de ani, Petar Sucic, şi extrema braziliană Luis Henrique.

Adevărata provocare începe acum



Însă adevărata provocare începe acum, când se apropie campania internă şi cea europeană.

Deşi Inter şi-a păstrat nucleul lotului experimentat, sosirea lui Chivu oferă speranţă nou-veniţilor şi jucătorilor mai tineri dornici să se afirme.

Legătură puternică cu atacantul Francesco Pio Esposito


El are deja o legătură puternică cu atacantul Francesco Pio Esposito, pe care l-a antrenat la echipele de tineret ale lui Inter. După ce a impresionat când a fost împrumutat la echipa din Serie B Spezia, jucătorul în vârstă de 20 de ani s-a întors la Inter şi a marcat la primul său meci ca titular la Mondialul Cluburilor.

"Legătura noastră este făcută din multă recunoştinţă şi gratitudine din partea mea, avem o legătură specială de când am crescut împreună", a spus Esposito după ce a marcat într-un meci din presezon împotriva echipei Monza. "Primul său sezon (al lui Chivu) pe bancă a fost cu mine la echipa sub 14 ani, apoi ne-am întâlnit din nou la Primavera şi acum aici, la prima echipă a lui Inter", a adăugat jucătorul.

Atacantul francez Ange-Yoan Bonny, în vârstă de 21 de ani, care a lucrat sub comanda lui Chivu la Parma, s-a alăturat şi el lui Inter, clubul sperând în continuare să aducă şi alţi jucători, cum ar fi atacantul nigerian Ademola Lookman.

Inter abordează noul sezon cu un optimism prudent



Cu un amestec de jucători experimentaţi şi tinere talente, Inter abordează noul sezon cu un optimism prudent. Legăturile strânse ale lui Chivu cu clubul şi experienţa sa dovedită în dezvoltarea tinerilor oferă un sentiment de continuitate.

Pentru o echipă care a fost foarte aproape de glorie sezonul trecut, doar un succes tangibil va justifica decizia de a încredinţa frâiele unui tehnician fără experienţă şi va risipi îndoielile persistente dintr-o campanie care a promis totul, dar nu a adus nimic, notează Reuters, conform Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Adevărata provocare începe acum pentru Cristi Chivu la Inter - Analiză Reuters
18 aug 2025, 18:40
Lionel Messi, de neoprit! Cum a celebrat revenirea la Inter Miami
17 aug 2025, 12:06
Emma Răducanu, mărturie despre ”cel mai rău lucru pe care l-a trăit vreodată”
17 aug 2025, 10:02
Legendă a tenisului feminin, diagnosticată cu o boală incurabilă. Ce simptome are fosta campioană de Grand Slam
13 aug 2025, 14:49
Incredibil: Emma Răducanu a cerut să fie dat afară un copil mic care plângea - Video
12 aug 2025, 09:49
Record greu de bătut: Avram Iancu a traversat toată Europa înot, fără costum de neopren
08 aug 2025, 23:13
ParintiSiPitici.ro
Obiceiurile părinților care îi fac pe copii să se simtă inteligenți, curajoși și încrezători, explicate de o neurocercetătoare de la Universitatea din Chicago
16 aug 2025, 14:27
Doliu în fotbal: Jorge Costa a murit la doar 53 de ani. A antrenat CFR Cluj și Gaz Metan Mediaș, în România. Anunțul făcut de FC Porto
05 aug 2025, 19:30
David Popovici, prima reacție după revenirea din Singapore: N-ar trebui să mă îndoiesc atât de mult de mine
03 aug 2025, 23:30
David Popovici a reușit o performanța unică în finala de 100 metri liber de la Mondiale / Update - Video
31 iul 2025, 08:40
Surpriză uriașă pentru David Popovici în calificările pentru finala probei de 100 m liber la Campionatele Mondiale
30 iul 2025, 15:39
David Popovici a câștigat medalia de aur în finala la 200 de metri liber la Campionatul Mondial de Nataţie din Singapore / UPDATE
29 iul 2025, 10:38
Venus Williams a dezvăluit adevăratul motiv pentru care a revenit în tenis, la 45 de ani
24 iul 2025, 20:32
Doliu în lumea fotbalului. A murit un portar legendar
23 iul 2025, 19:35
Gigi Becali dă afară doi fotbaliști după dezastrul suferit de FCSB cu Shkendija: Nu au ce căuta la echipa asta!
22 iul 2025, 23:34
Felix Baumgartner și acuzațiile de infidelitate. Cum și-a apărat iubirea pentru Mihaela Rădulescu
18 iul 2025, 12:52
Anul 2026 devine „Anul Nadia Comăneci”. Președintele a semnat decretul de promulgare a legii
10 iul 2025, 16:50
Carlo Ancelotti, condamnat la închisoare
09 iul 2025, 18:06
Neymar a devenit tată pentru a 4-a oară. Bruna Biancardi a născut din nou o fetiță - Foto în articol
06 iul 2025, 20:51
Mesajul apărut pe pagina lui Mihai Leu, la o zi după înmormântare: "Dacă citiţi aceste rânduri, drumul meu s-a încheiat"
05 iul 2025, 13:03
Când se desfășoară meciul oficial de retragere al Simonei Halep
03 iul 2025, 15:30
Despărțire în tenis: Paula Badosa și Stefanos Tsitsipas și-au spus adio
03 iul 2025, 10:23
Mihai Leu a făcut performanță în box și automobilism, dar puțini știu ce alt sport a mai practicat. "Problema" care l-a dus totuși în sala de box
02 iul 2025, 12:49
Anunț de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Mihai Leu
30 iun 2025, 12:59
O echipă de top și-a confirmat interesul pentru Max Verstappen. Olandezul, dorit tot mai intens pe piața transferurilor
27 iun 2025, 23:26
Emma Răducanu nu mai scapă de bărbatul care o hărțuiește de luni întregi. Voia să o urmărească la Wimbledon
18 iun 2025, 10:13
VIDEO S-a stabilit un nou record mondial la săritura cu prăjina. Armand Duplantis atinge o înălțime amețitoare
15 iun 2025, 21:09
Cristiano Ronaldo, destăinuiri despre "iadul" prin care a trecut: "Ești prost? Mă închideam în cameră"
13 iun 2025, 22:33
Primul mesaj al lui Cristi Chivu pe banca lui Inter
09 iun 2025, 19:46
Legendele de la CFR Cluj, Ciprian Deac și Mario Camora, și-au prelungit contractele
23 mai 2025, 18:36
Doliu la FCSB. A murit medicul Radu Paligora - Foto în articol
23 mai 2025, 10:53
Djokovic este la două victorii de al 100-lea titlu la 38 de ani
23 mai 2025, 09:58
Fiul lui Cristiano Ronaldo uimește la doar 14 ani. Ce a făcut "Cristianinho" - Video în articol
19 mai 2025, 11:23
Cristina Neagu, decorată de președintele Ilie Bolojan. Discurs emoționant al handbalistei române - FOTO
12 mai 2025, 17:49
Ronaldo Jr, convocat la naționala Portugaliei U15! Urmează pașii tatălui său spre glorie
06 mai 2025, 23:32
Jean Vlădoiu a suferit un nou infarct. Primul mesaj de pe patul de spital
06 mai 2025, 13:45
LeBron James confirmă accidentarea la genunchi și rămâne pe bancă
05 mai 2025, 21:44
Gigi Becali, supărat foc pe polițiștii acuzați că l-ar fi ”pândit” să-i ia permisul: Ei stau acolo la șmecherie! Îi dau în judecată!
03 mai 2025, 13:15
Ianis și Elena Hagi, apariție uimitoare. Unde s-au fotografiat
12 apr 2025, 11:16
De ce a fost condamnat Carlo Ancelotti la patru ani și nouă luni de închisoare. Decizia de joi a Înaltei Curți din Madrid
03 apr 2025, 17:00
Kylian Mbappé, impresionat de statuia sa de ceară din muzeul Madame Tussauds: „Este o mare onoare” / FOTO
28 Martie 2025, 10:15
”Cuplul momentului” i-a lăsat pe toți mască! Poze inedite cu fosta soție a lui Donald Trump Jr. și Tiger Woods - Foto în articol
24 Martie 2025, 09:49
Decizia Simonei Halep de a se retrage, surprinzătoare și pentru părinții săi: „Nici ei nu știau că mă retrag la Cluj”
23 Martie 2025, 15:51
Finala de Grand Slam care a devastat-o pe Simona Halep: „Am suferit enorm, mă trezeam plângând”
23 Martie 2025, 15:39
David Popovici și Simona Radiș, desemnați „Sportivii anului” la Gala Sportului Românesc 2024
18 Martie 2025, 22:31
Dieta lui David Popovici: Secretele alimentației care i-au adus aurul la Jocurile Olimpice de la Paris
18 Martie 2025, 17:45
Moartea lui Maradona, investigată: Acuzații de asasinat în cazul legendei argentiniene
12 Martie 2025, 09:46
Gheorghe Hagi, decorat cu Ordinul Național ”Steaua României” de președintele interimar Ilie Bolojan
11 Martie 2025, 10:14
Elisabeta Lipă continuă la conducerea Federației Române de Canotaj pentru al cincilea mandat
28 feb 2025, 13:15
A murit Petre Brănişteanu, unul dintre cei mai mari baschetbaliști din istoria României. Avea 66 de ani
28 feb 2025, 09:39
Simona Halep își reinventează viața și se dedică unui nou sport
10 feb 2025, 09:10
Un fost jucător de tenis nu o vrea pe Simona Halep în Hall of Hame: Există acest semn de întrebare
08 feb 2025, 13:11
Cele mai noi știri
acum 19 minute
Politologul Aurelian Giugăl, invitatul lui Val Vâlcu la DCNews. De la satul românesc la austeritate și dublul discurs politic
acum 58 de minute
Se răcește semnificativ: Doar 21 de grade, maxima zilei de marți în București/ COD ROȘU de fenomene severe imediate în această seară, în următoarele ore
acum 1 ora 19 minute
Adevărata provocare începe acum pentru Cristi Chivu la Inter - Analiză Reuters
acum 1 ora 21 minute
Două femei au ajuns la spital, după ce un copac a căzut peste ele pe o stradă din Capitală
acum 1 ora 29 minute
Volodimir Zelenski, nevoit să își schimbe vestimentația pentru a nu-l supăra pe Donald Trump
acum 1 ora 53 minute
Unde se află acum Nicușor Dan, alături de familia sa. Vizită surpriză
acum 2 ore 14 minute
Donald Trump schimbă sistemul de vot din SUA
acum 2 ore 23 minute
A demisionat prim-ministrul entităţii sârbe din Bosnia. Cine e adevăratul şef politic care vrea un "Guvern de unitate naţională"
Cele mai citite știri
pe 17 August 2025
Destinația din România comparată cu Barcelona și Nisa: E un oraș cu viață non-stop
pe 17 August 2025
William și Kate și-au ales o nouă reședință și au obligat vecinii să se mute
pe 17 August 2025
Un expert american avertizează că titanii tech Musk și Thiel își doresc dominația globală: "Pot avea controlul total asupra vieții noastre"
pe 17 August 2025
Petrecere de 60.000 euro/zi într-o comună din România, cu Dani Mocanu premiat pentru cultură. Și un ministru a fost prezent! ”Primarul nostru nu și-a bătut joc de sat!”
pe 17 August 2025
Alerte de Cod Roșu. Județele vizate de furtuni extrem de periculoase în următoarele minute
SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel