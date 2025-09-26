€ 5.0754
Data actualizării: 09:54 26 Sep 2025 | Data publicării: 09:47 26 Sep 2025

Paradoxul FCSB. Gigi Becali, reacție savuroasă după victoria cu Go Ahead Eagles
Autor: Andrei Itu

gigi-becali-3_30706300 Sursa foto: Agerpres
 

FCSB a învins, cu scorul de 0-1, echipa olandeză Go Ahead Eagles, în primul meci din faza principală din UEFA Europa League. Patronul FCSB, Gigi Becali, a vorbit despre ce se va întâmpla la echipă.

Campioana României a debutat cu dreptul în faza principală a competiţiei Europa League, datorită golului marcat de David Miculescu, în minutul 13.

Gigi Becali, patronul FCSB, a făcut mai multe declarații, la finalul partidei, fiind întrebat dacă este mulțumit de jocul echipei, dar și ce fotbaliști va folosi în următorul meci din campionat, contra Oțelul Galați.

Ce a spus Becali după Go Ahead Eagles - FCSB

"Nu că sunt mulțumit, sunt foarte mulțumit! Așa a vrut Domnul, să iau niște bănuți. Am luat vreo 500.000 de euro, dar aceste trei puncte pot să însemne câteva milioane bune, dacă ne calificăm. 

Alibec și-a revenit. Așa trebuia de la început, așa a fost programată treaba, să iasă pe parcurs. L-am scos pentru a câștiga meciul. Și la Edjouma a fost strategia de la început. Să intre Tănase în locul unui mijlocaș central. 

Mi-a plăcut Cisotti, pentru că a alergat mult. Olaru a alergat mult, dar nu a avut realizări. Mi-a plăcut și Thiam când a intrat. Adversarii au avut posesia, dar nu au fost periculoși", a declarat Gigi Becali.

În continuare, Gigi Becali a făcut mai multe comentarii, care evidențiază paradoxul de la FCSB, aflată pe ultimele locuri în campionatul României, dar victorioasă în primul meci din Europa League.

”Sunt lucruri la care nu mă pricep câteodată”

"(n.red. Următorul meci din Superliga e contra Oțelul. Cum veți juca?) Cu Tănase și Bîrligea titulari. Din seara asta (n.red. joi, 25 septembrie), vor rămâne câțiva, dacă sunt odihniți. O să intre Pantea și Radunovici. Radunovici așa zice că e refăcut, că poate. El cică poate.

Noi trebuie neapărat să câștigăm în campionat, să îi liniștești pe suporteri. Fotbalul ăsta e ceva... Mergi în Olanda, bați contra unei echipe bune și te bate Argeșul sau faci egal cu Slobozia. Sunt lucruri la care nu mă pricep câteodată”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.

Următorul meci, în Europa League, contra Young Boys

FCSB va juca următorul meci cu Young Boys (2 octombrie, la Bucureşti), iar apoi cu Bologna (23 octombrie, Bucureşti), FC Basel (6 noiembrie, în deplasare), Steaua Roşie (27 noiembrie, la Belgrad), Feyenoord (11 decembrie, la Bucureşti), Dinamo Zagreb (22 ianuarie, în deplasare) şi Fenerbahce (29 ianuarie, la Bucureşti).

