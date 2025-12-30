2026 va fi memorabil din punct de vedere astrologic! Atât la nivel macro, cât și micro. Evenimentele astrologice din următorul an sunt de genul celor care schimbă limite, aduc alte ideologii, împart puterea în noi moduri. Saturn, Neptun și Uranus se vor instala în Berbec și Gemeni. Jupiter va intra în Leu. Iar Nodurile Lunare vor trece pe axa Leu-Vărsător. Nu există zodie care să nu treacă prin transformări în 2026!

Conjuncția Saturn-Neptun din semnul Berbecului, din 20 februarie, va naște o nouă lume. Și la propriu și la figurat!

Retrogradarea lui Venus din perioada 3 octombrie - 14 noiembrie va provoca relațiile personale.

