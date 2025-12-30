€ 5.0963
|
$ 4.3286
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0963
|
$ 4.3286
 
DCNews Stiri Interviuri DCNews Nu rata Horoscopul special 2026! Astrolog Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO
Data publicării: 14:32 30 Dec 2025

EXCLUSIV Nu rata Horoscopul special 2026! Astrolog Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO
Autor: Echipa Astrosens

2026 lumini Sursă: Freepik
 

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne prezintă previziunile anului 2026.

2026 va fi memorabil din punct de vedere astrologic! Atât la nivel macro, cât și micro. Evenimentele astrologice din următorul an sunt de genul celor care schimbă limite, aduc alte ideologii, împart puterea în noi moduri. Saturn, Neptun și Uranus se vor instala în Berbec și Gemeni. Jupiter va intra în Leu. Iar Nodurile Lunare vor trece pe axa Leu-Vărsător. Nu există zodie care să nu treacă prin transformări în 2026!

CITEȘTE ȘI Horoscop 2026. Top trei zodii care vor avea un an memorabil

Conjuncția Saturn-Neptun din semnul Berbecului, din 20 februarie, va naște o nouă lume. Și la propriu și la figurat!

Retrogradarea lui Venus din perioada 3 octombrie - 14 noiembrie va provoca relațiile personale. 

Daniela Simulescu ne va oferi previziunile astrologice ale anului 2026, pentru fiecare zodie, în cadrul unei emisiuni speciale, care va fi difuzată miercuri, 31 decembrie de la ora 20.00, pe DCNews și DCNewsTV. Pe Facebook și YouTube.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

horoscop 2026
zodii 2026
astrolog daniela simulescu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
SUA ar urma să impună sancţiuni împotriva mai multor oficiali din Germania
Publicat acum 16 minute
Ucraina evacuează 14 localități din nordul țării, după atacurile rusești
Publicat acum 46 minute
Accident de telecabină într-o stațiune din Italia. Șase oameni au fost răniți, după ce o cabină s-a izbit de bariera stației de sosire
Publicat acum 53 minute
Profesori și studenți la Medicină, trimiși în judecată de DNA: Acuzații de mită pentru transmiterea subiectelor la examenul de rezidențiat
Publicat acum 57 minute
Cine e Adriana Miron, noua șefă de cabinet a ministrului Irineu Darău (USR), condamnată în trecut la închisoare
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Dec 2025
Brigitte Bardot a murit. Update: Mesajul preşedintelui francez Emmanuel Macron
Publicat pe 29 Dec 2025
Reacția PSD după ce judecătorii CCR propuși de partid au lipsit la ședința de luni privind pensiile speciale ale magistraților
Publicat pe 29 Dec 2025
Anunțul lui Macron după întâlnirea de la Mar-A-Lago dintre Trump şi Zelenski
Publicat pe 28 Dec 2025
Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 29 decembrie - 4 ianuarie
Publicat pe 28 Dec 2025
Motivul pentru care PSD nu iese de la guvernare. Chirieac: Domnul Bolojan nu mai e PNL-ist, e USR-ist
 
cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

ce se schimba in guvern dupa decizia ccr pe pensiile magistratilor planul j Ce se schimbă în guvern după decizia CCR pe pensiile magistraților. Planul J

de Val Vâlcu

cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
Care este filmul anului 2025?
1. Mission: Impossible – The Final Reckoning
2. Superman (2025)
3. Captain America: Brave New World
4. Thunderbolts
5. The Fantastic Four: First Steps
6. Snow White
7. The Naked Gun
8. Anaconda
9. The Running Man Sinners
10. Sinners
Trimite răspunsul
x close