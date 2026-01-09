€ 5.0887
Stiri

DCNews Stiri Zboruri anulate sau întârziate. Când primesc pasagerii compensaţii?
Data actualizării: 12:40 09 Ian 2026 | Data publicării: 12:02 09 Ian 2026

EXCLUSIV Zboruri anulate sau întârziate. Când primesc pasagerii compensaţii?
Autor: Dana Mihai

avion imagine ilustrativă Avion. Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay
 

 Ramona Colea, CEO FlightClaim, vine la interviurile DC News, DC Business şi DC News TV. 

Anul a început cu zboruri anulate, zboruri întârziate sau rerutate. Când au dreptul pasagerii la compensaţiile de 250, 400, respectiv 600 de euro? Când sunt exceptate companiile aeriene de la plata acestor sume? 

În 2024, a crescut numărul solicitărilor de compensaţii, însă suma despăgubirilor acordate a scăzut. Care este motivul? 

Toate aceste lucruri le aflăm de la Ramona Colea, într-un interviu transmis pe canalele DC News, DC Business şi DC News TV, pe Facebook şi Youtube. 

Rămâneţi alături de noi!

zboruri anulate

zboruri anulate
zboruri intarziate
Ramona Colea
