Anul a început cu zboruri anulate, zboruri întârziate sau rerutate. Când au dreptul pasagerii la compensaţiile de 250, 400, respectiv 600 de euro? Când sunt exceptate companiile aeriene de la plata acestor sume?

În 2024, a crescut numărul solicitărilor de compensaţii, însă suma despăgubirilor acordate a scăzut. Care este motivul?

Toate aceste lucruri le aflăm de la Ramona Colea, într-un interviu transmis pe canalele DC News, DC Business şi DC News TV, pe Facebook şi Youtube.

