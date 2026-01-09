Sâmbătă, 10 ianuarie, începând cu ora 17.00, scriitorul Flaviu George Predescu va vorbi despre cărțile: Take Ionescu – Amintiri, cuv. înainte Alin Spânu, Alegător în România secolului XX, coordonator Constantin Hlihor, ambele apărute la editura Meteor Press, în 2025; Ghid pentru o viață trăită cu credință de Norman Vincent Peale, trad. Loredana Voicilă și Ceasornicarul, autor Zamfir Bălan, Eikon, 2025.

Emisiunea va putea fi urmărită pe toate platformele online ale DC News şi DC News TV, atât în cadrul

acestui articol cât şi pe Facebook şi YouTube.

De asemenea, o puteți urmări, duminică, de la ora 19:00, la Radio Vocativ!