DCNews Stiri Interviuri DCNews S.O.S. părinți! Anxietatea și depresia copiilor cresc alarmant. Ana-Maria Zamfir, la Părinți Prezenți / VIDEO
Data actualizării: 18:20 20 Ian 2026 | Data publicării: 16:46 20 Ian 2026

EXCLUSIV S.O.S. părinți! Anxietatea și depresia copiilor cresc alarmant. Ana-Maria Zamfir, la Părinți Prezenți / VIDEO

S.O.S. părinți! Anxietatea și depresia copiilor cresc alarmant. Ana-Maria Zamfir, la Părinți Prezenți

În cadrul emisiunii Părinți Prezenți, realizată de redactorul-șef Părinți și Pitici, Loredana Iriciuc, de marți, 20 ianuarie, începând cu ora 20:00, pe canalele de Youtube și paginile de Facebook Părinți și Pitici, DC News și DC News TV, vom vorbi despre anxietatea și depresia din rândul copiilor, alături de Ana-Maria Zamfir, psiholog și psihoterapeut.

În România, părinții spun „e mofturos”, „face pe interesantul”, „trebuie să mă asculte, nu să plângă din orice”, doar că în spatele acestor reacții se află cifre care arată o realitate alarmantă. 

Aproape unul din cinci copii se confruntă cu anxietate, aproape unul din zece cu depresie, iar peste 880.000 de copii au probleme de sănătate mintală. 

33% dintre elevi trăiesc cu neliniște zilnică, 31% se simt singuri, iar aproape jumătate sunt obosiți emoțional. 

Despre ce se ascunde în spatele comportamentelor etichetate drept mofturi vorbim astăzi cu Ana Maria Zamfir, psiholog și psihoterapeut.

S.O.S. părinți! Anxietatea și depresia copiilor cresc alarmant. Ana-Maria Zamfir, la Părinți Prezenți / VIDEO

În cadrul acestei ediții Părinți Prezenți, o emisiune marca ParintisiPitici.ro, vom discuta despre: 

E „moft” sau o problemă reală?

„Trebuie să mă asculte!” sau „Trebuie să fie înțeles”? 

Anxietatea la copii 

Depresia la copii

Furia și crizele care epuizează familia 

Școala care apasă prea mult

Când corpul strigă ce nu poate spune copilul 

Ajutorul specializat și teama părintelui 

Medicația văzută prin ochii părintelui

Ce poate face un părinte care se simte depășit 

Vă invităm să nu ratați emisiunea de marți, 20 ianuarie, începând cu ora 20:00! Emisiunea fi transmisă pe canalele de YouTube și pe paginile de Facebook Părinți și Pitici, DC News și DC News TV!

parinti prezenti
parenting
anxietate
depresie
