S.O.S. părinți! Anxietatea și depresia copiilor cresc alarmant. Ana-Maria Zamfir, la Părinți Prezenți / VIDEO

În România, părinții spun „e mofturos”, „face pe interesantul”, „trebuie să mă asculte, nu să plângă din orice”, doar că în spatele acestor reacții se află cifre care arată o realitate alarmantă.

Aproape unul din cinci copii se confruntă cu anxietate, aproape unul din zece cu depresie, iar peste 880.000 de copii au probleme de sănătate mintală.

33% dintre elevi trăiesc cu neliniște zilnică, 31% se simt singuri, iar aproape jumătate sunt obosiți emoțional.

Despre ce se ascunde în spatele comportamentelor etichetate drept mofturi vorbim astăzi cu Ana Maria Zamfir, psiholog și psihoterapeut.

În cadrul acestei ediții Părinți Prezenți, o emisiune marca ParintisiPitici.ro, vom discuta despre:

E „moft” sau o problemă reală?

„Trebuie să mă asculte!” sau „Trebuie să fie înțeles”?

Anxietatea la copii

Depresia la copii

Furia și crizele care epuizează familia

Școala care apasă prea mult

Când corpul strigă ce nu poate spune copilul

Ajutorul specializat și teama părintelui

Medicația văzută prin ochii părintelui

Ce poate face un părinte care se simte depășit

