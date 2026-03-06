€ 5.0941
Irina Ponta s-a întors în România după ce a fost lăsată de Oana Țoiu în mijlocul războiului. Daciana Sârbu, anunțul momentului
Data actualizării: 15:02 06 Mar 2026 | Data publicării: 14:50 06 Mar 2026

Irina Ponta s-a întors în România după ce a fost lăsată de Oana Țoiu în mijlocul războiului. Daciana Sârbu, anunțul momentului
Autor: Dana Mihai

WhatsApp Image 2026-03-06 at 14.48.27

Daciana Sârbu a anunțat că fiica sa, Irina, s-a întors acasă, după o perioadă dificilă în care a trăit momente de tristețe, îngrijorare și disperare, mulțumindu-le celor care i-au oferit sprijin și mesaje de încurajare.

"Cam așa a fost ultima săptămână pentru mine. Nu am simțit nevoia să scriu în timp ce se întâmplau toate acestea și nici să mă plâng. Le-am trăit cu tristețe, cu îngrijorare pentru copilul meu și privat. Ieri mi s-a dărâmat lumea. Am simțit pe langa disperare, furia și frustrarea unei mame careia I se ia speranta ca I se intoarce copilul acasa și am reacționat.

Aș fi putut să tac, așa cum am făcut de multe ori când m-am simțit nedreptățită. Aș fi putut să pun și acest episod într-un alt sertar al minții.

Dar nu era drept față de Irina. Nu după tot ce a trăit în aceste zile. N-o să mǎ oprească nimic, nici măcar valul de ură și minciunile aruncate asupra mea astăzi. Adevărul rămâne adevăr, iar Dumnezeu nu m-a părăsit niciodată.

Vă mulțumesc din suflet tuturor celor care mi-ați oferit ajutorul. Datorită vouă astăzi mi-am strâns copilul în brațe, vă mulțumesc pentru mesajele voastre de încurajare și pentru gândurile bune care m-au făcut să mă simt mai putin singură", a scris Daciana Sârbu, pe Instagram.

