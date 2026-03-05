Decizia surprinzătoare luată de Xi Jinping înainte de vizita lui Donald Trump în China

Timp de șase zile consecutive, începând de vineri, Beijingul nu a trimis niciun avion de război în apropierea Taiwanului. Este pentru prima dată în ultimii cel puțin trei ani când se întâmplă asta, o pauză despre care analiștii spun că reflectă o prudență deliberată înaintea summitului Xi-Trump din această lună.

Această absență a aeronavelor Armatei Populare de Eliberare (PLA) în apropierea insulei este cea mai lungă pauză de acest fel din ultimii trei ani, potrivit datelor Ministerului Apărării din Taiwan compilate de South China Morning Post.

Donald Trump ajunge pe 31 martie în China



Președintele american Donald Trump va vizita Beijingul între 31 martie și 2 aprilie, iar Taiwanul va fi probabil pe agendă.

Shi Yinhong, profesor de relații internaționale la Universitatea Renmin, a declarat pentru sursa citată că lipsa recentă de activitate față de Taiwan „ar putea facilita discuțiile cu Trump despre insulă atunci când acesta va vizita Beijingul”.

He Yicheng, președintele Federației Tineretului din Taiwan, a sugerat și el că liniștea este legată de summit, Beijingul, Taipeiul și Washingtonul acționând cu prudență.

Xi Jinping ar încerca evitarea creșterii tensiunilor din strâmtoarea Taiwan

„Este vorba despre crearea unei atmosfere mai conciliatoare pentru întâlnirea Xi–Trump. Altfel, dacă tensiunile din strâmtoarea Taiwan ar deveni prea ostile, nu ar fi Trump presat să vândă arme Taiwanului și Taiwanul presat să le cumpere?” a spus el.

Astfel, evenimentele recente par să contrazică tendința mai largă a Chinei de creștere a presiunii militare lângă Taiwan, menită să îmbunătățească pregătirea operațională, să exercite presiune asupra forțelor pro-independență din Taiwan și să trimită un semnal de descurajare împotriva interferenței externe.

Precizăm că Beijingul consideră Taiwanul parte a Chinei care trebuie reunificată, inclusiv prin forță dacă este necesar. Majoritatea țărilor, inclusiv SUA, nu recunosc insula ca stat independent, dar Washingtonul se opune oricărei tentative de a o lua prin forță și este angajat să-i furnizeze arme.