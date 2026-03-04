Fostul ministru al Agriculturii Adrian Chesnoiu, condamnat la 4 ani de închisoare cu executare. Decizia pe fond a ÎCCJ

Decizia, pe fond, a ÎCCJ survine în dosarul în care era acuzat că ar fi intervenit pentru divulgarea subiectelor unor concursuri de angajare din sistemul agricol și pentru favorizarea unor candidați. Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termenul legal.

Decizia ÎCCJ privind dosarul în care este vizat Adrian Chesnoiu

Pe scurt, în hotărârea pronunțată miercuri, 4 martie 2026, instanța a consemnat următoarele:

Adrian Chesnoiu este condamnat la 4 ani de închisoare cu executare, pentru fapte care vizează intervenții pentru divulgarea subiectelor la anumite concursuri de angajare în sistemul agricol, precum și favorizarea unor candidați.

4 ani deînchisoare cu executare este pedeapsa pe care fostul ministru al Agriculturii Adrian Chesnoiu o va avea de executat, dacă decizia ÎCCJ va rămâne definitivă la apel.

Pe partea civilă, instanța a admis acțiunea înaintată de Ministerul Agriculturii. Astfel, a obligat inculpatul la plata sumei de 50.995 lei, care reprezintă cheltuieli salariale făcute de instituție într-o perioadă indicată în hotărâre, sumă care urmează să fie actualizată cu inflația și dobânda legală. Au fost menționate componenta de prejudiciu și măsurile asigurătorii și în comunicările anterioare ale DNA cu privire la acest dosar.

Alte condamnări în dosarul Chesnoiu

Andrei Cristian Răducan (la data faptelor director general adjunct în cadrul Ministerului Agriculturii) - 2 ani cu suspendare şi efectuarea a 100 de zile muncă neremunerată în folosul comunităţii, în cadrul Parohiei Berceni I sau Centrul Social de tip "After School" Berceni;

Aurel Sandu (fost şef serviciu în Ministerul Agriculturii) - 1 an cu suspendare şi 100 de zile muncă neremunerată în folosul comunităţii, la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Sector 3 sau Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă - Bucureşti;

Mihai Cosmin Corobea (fost consilier clasa I în Ministerul Agriculturii) - 1 an cu suspendare şi 100 de zile muncă neremunerată în folosul comunităţii, la DGASPC Sector 1 sau Direcţia Generală de Poliţie Comunitară Sector 1;

Mihai Pârv (fost director executiv adjunct gradul II la Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Arad) - 1 an cu suspendare şi 100 de zile muncă neremunerată în folosul comunităţii, la Spitalul Judeţean Arad sau DGASPC Arad;

Cătălin Ionuţ Lăscaie (fost consilier judeţean şi vicepreşedinte al PSD Dâmboviţa) - 1 an cu suspendare şi 100 de zile muncă neremunerată în folosul comunităţii, la Primăria Oraşului Răcari sau Primăria Lunguleţu.

Adrian Chesnoiu, inculpat oficial de DNA în octombrie 2022

DNA l-a inculpat, oficial, în octombrie 2022 pe fostul ministru al Agriculturii Adrian Chesnoiu de abuz în serviciu şi instigare la permiterea accesului unor persoane neautorizate la informaţii care nu sunt publice.

"Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Timișoara au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de:

CHESNOIU ADRIAN IONUȚ, în prezent deputat, iar la data faptelor având și funcția de ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- instigare (sub forma participației improprii) la permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicității, în scopul obținerii pentru altul de foloase necuvenite (patru infracțiuni),

- abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit", transmitea DNA, la vremea respectivă.

Cine este Adrian Chesnoiu

Fost deputat PSD de Olt şi ministru al Agriculturii în Guvernul Nicolae Ciucă, Adrian Chesnoiu a fost trimis în judecată de DNA în luna decembrie 2022. El a demisionat din funcţia de ministru în luna iunie 2022, după ce DNA a cerut ridicarea imunităţii sale.

În prezent, Chesnoiu ocupă funcţia de director general al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR).