Escaladare periculoasă: Rachetă trasă de Iran, distrusă de NATO / Update: Reacția Turciei

Update:

Turcia "nu a fost ţinta rachetei" lansate din Iran, care se îndrepta spre spaţiul aerian turc şi a fost distrusă de sistemele de apărare ale NATO bazate în estul Mediteranei, a declarat miercuri un oficial turc pentru AFP.

"Credem că ţinta era o bază militară din Cipru, dar a deviat de la curs", a adăugat oficialul, vorbind sub condiţia anonimatului.

Apărarea aeriană a NATO a distrus o rachetă balistică lansată din Iran în timp ce se îndrepta spre spaţiul aerian turc miercuri, marcând prima dată când un membru al alianţei a fost implicat în conflictul din Orientul Mijlociu, care se extinde, după ce iniţial atacurile au fost lansate de Statele Unite ale Americii şi Israel, scrie Reuters.

Știrea inițială:

Sistemele de apărare aeriană ale NATO au doborât o rachetă iraniană care se îndrepta spre spațiul aerian al Turciei, a declarat miercuri directorul de comunicare al președinției turce, potrivit CNN.

„O rachetă lansată din Iran, care trecea prin spațiul aerian al Irakului și Siriei și se îndrepta spre spațiul nostru aerian din regiunea Hatay, a fost distrusă de sistemele de apărare aeriană ale NATO”, a declarat directorul într-un comunicat.

Un fragment dintr-o rachetă preventivă a căzut într-o zonă deschisă din sudul Turciei, fără a se raporta pierderi de vieți omenești sau răniți, se arată în comunicat.

Primul atac iranian asupra teritoriului NATO

Se crede că aceasta este prima dată când forțele NATO au interceptat o rachetă iraniană care se îndrepta spre spațiul aerian al unei țări membre de când conflictul din Orientul Mijlociu a izbucnit în weekend.

Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, l-a sunat pe omologul său iranian în legătură cu acest atac, a declarat o sursă diplomatică turcă.

Fidan „a transmis reacția (Turciei)” cu privire la rachetă și „a declarat că orice măsuri care ar putea duce la extinderea conflictului ar trebui evitate”, a declarat sursa.