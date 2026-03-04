€ 5.0959
|
$ 4.3800
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0959
|
$ 4.3800
 
DCNews Stiri Escaladare periculoasă: Rachetă trasă de Iran, distrusă de NATO / Update: Reacția Turciei
Data actualizării: 15:45 04 Mar 2026 | Data publicării: 14:37 04 Mar 2026

Escaladare periculoasă: Rachetă trasă de Iran, distrusă de NATO / Update: Reacția Turciei
Autor: Ioan-Radu Gava

drona atac aerian conflict Atac aerian/ rol ilustrativ. Sursa foto: Agerpres

Turcia declară că NATO a distrus o rachetă iraniană îndreptată spre spațiul său aerian, iar ministrul de Externe de la Ankara l-a sunat pe omologul său iranian.

Update:

Turcia "nu a fost ţinta rachetei" lansate din Iran, care se îndrepta spre spaţiul aerian turc şi a fost distrusă de sistemele de apărare ale NATO bazate în estul Mediteranei, a declarat miercuri un oficial turc pentru AFP.

"Credem că ţinta era o bază militară din Cipru, dar a deviat de la curs", a adăugat oficialul, vorbind sub condiţia anonimatului.

Apărarea aeriană a NATO a distrus o rachetă balistică lansată din Iran în timp ce se îndrepta spre spaţiul aerian turc miercuri, marcând prima dată când un membru al alianţei a fost implicat în conflictul din Orientul Mijlociu, care se extinde, după ce iniţial atacurile au fost lansate de Statele Unite ale Americii şi Israel, scrie Reuters.

Știrea inițială:

Sistemele de apărare aeriană ale NATO au doborât o rachetă iraniană care se îndrepta spre spațiul aerian al Turciei, a declarat miercuri directorul de comunicare al președinției turce, potrivit CNN.

„O rachetă lansată din Iran, care trecea prin spațiul aerian al Irakului și Siriei și se îndrepta spre spațiul nostru aerian din regiunea Hatay, a fost distrusă de sistemele de apărare aeriană ale NATO”, a declarat directorul într-un comunicat.

Un fragment dintr-o rachetă preventivă a căzut într-o zonă deschisă din sudul Turciei, fără a se raporta pierderi de vieți omenești sau răniți, se arată în comunicat.

Primul atac iranian asupra teritoriului NATO

Se crede că aceasta este prima dată când forțele NATO au interceptat o rachetă iraniană care se îndrepta spre spațiul aerian al unei țări membre de când conflictul din Orientul Mijlociu a izbucnit în weekend.

Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, l-a sunat pe omologul său iranian în legătură cu acest atac, a declarat o sursă diplomatică turcă.

Fidan „a transmis reacția (Turciei)” cu privire la rachetă și „a declarat că orice măsuri care ar putea duce la extinderea conflictului ar trebui evitate”, a declarat sursa.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

iran
nato
razboi
turcia
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Programul Tranziție Justă: 166 de microîntreprinderi au depus proiecte de peste 45 milioane de euro la Galați
Publicat acum 27 minute
Ce beneficii în plus are creatina pe lângă dezvoltarea musculaturii
Publicat acum 39 minute
49 de ani de la cutremurul din ’77 și moartea lui Toma Caragiu. Regizorul Toma Enache, mărturii emoționante despre marele actor
Publicat acum 52 minute
Chirurgia robotică schimbă granița dintre operabil și neoperabil în tratamentul cancerului / video
Publicat acum 55 minute
Nicuşor Dan, vizită oficială la Varşovia pentru consolidarea parteneriatului România-Polonia
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 8 minute
Cine l-a eliminat, de fapt, pe ayatollahul Ali Khamenei. Americanii dau din casă
Publicat acum 7 ore si 39 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 5: Turcia spune că racheta iraniană nu o viza
Publicat acum 6 ore si 55 minute
Cine e Mojtaba Khamenei, posibil nou lider suprem al Iranului. Ar încălca o tradiție veche de 47 de ani
Publicat acum 3 ore si 50 minute
Misiune unică a celebrului avion F-35I „Adir” în războiul cu Iranul. E prima dată în istorie când se întâmplă așa ceva / video
Publicat acum 7 ore si 46 minute
Horoscop 4 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close