DCNews Stiri Moment critic pentru turism. Atu-ul major al României, nefructificat
Data publicării: 18:39 03 Mar 2026

Moment critic pentru turism. Atu-ul major al României, nefructificat
Autor: D.C.

mare litoral

În actualul context geopolitic, siguranța a devenit unul dintre criteriile esențiale în alegerea destinațiilor turistice. Din păcate, România nu fructifică acest atu.

România este percepută ca stabilă, sigură și ospitalieră. Acest avantaj trebuie, însă, comunicat profesionist și constant pe piețele externe. Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) solicită Guvernului României ca turismul să fie recunoscut oficial drept domeniu strategic național și să fie susținut în mod real printr-un buget de promovare externă de minimum 10 milioane de euro în anul 2026, cu un angajament clar de creștere progresivă până la 20–30 milioane de euro anual până în 2030.

Numărul turiștilor străini, în creștere în 2025

Solicitarea vine într-un moment critic pentru industria turistică. Datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS) arată că anul 2025 a fost marcat de o scădere a turismului intern, pe fondul încetinirii economice și al reducerii puterii de cumpărare. În anumite luni, declinul cererii interne a ajuns la aproximativ 14%, un semnal clar că un sector dependent în proporție covârșitoare de turiștii români devine extrem de vulnerabil în perioade de instabilitate economică.

În același timp, numărul turiștilor străini a înregistrat o creștere ușoară. Este un semn încurajator, dar insuficient. România nu valorifică încă la adevărata sa dimensiune potențialul turismului incoming, singurul segment capabil să aducă bani noi în economie și să reducă dependența de ciclurile economice interne.

Investiție strategică, multiplicator în economie

 „România este deja în urma competitorilor săi direcți. Dacă nu acționăm acum, riscăm să pierdem complet trenul. Încă nu este prea târziu, dar aceasta este ultima șansă reală de a recupera decalajul. În absența unor investiții reale în promovare, diferența față de alte destinații europene va deveni imposibil de recuperat în următorii ani”, a declarat președintele ANAT, Dr. Ec. Alin Burcea.

Industria a evaluat necesarul real pentru o promovare eficientă a României la aproximativ 18 milioane de euro anual, sumă necesară pentru acoperirea principalelor piețe sursă și pentru dezvoltarea piețelor secundare. În acest context, solicitarea ANAT pentru un buget de minimum 10 milioane de euro în 2026 reprezintă un prim pas realist, nu o ambiție exagerată.

Economiile la buget făcute prin reducerea voucherelor de vacanță, estimate la aproximativ 300 milioane de euro anual, ar trebui să se regăsească măcar în proporție de 10% în bugetul de promovare externă. Reinvestirea unei părți din aceste economii în atragerea turiștilor străini ar transforma o reducere bugetară într-o investiție strategică cu efect multiplicator în economie, susține ANAT.

             

