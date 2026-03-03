300 de lei într-o oră! Cerșetor profesionist, prins și amendat de polițiștii locali din Sectorul 6

Conform Poliției Locale, bărbatul, originar din Târgu Frumos, județul Iași, nu are avea o problemă în a-și câștiga corect existența. „Este în putere, dar preferă o astfel de „muncă”, a notat Poliția Locală Sector 6.

„Milă pe bani mulți! 300 de lei!”

„Milă pe bani mulți! 300 de lei mai exact, făcuți într-o singură oră, după cum ne-a relatat! A fost ridicat de echipajul de polițiști locali de la Serviciul Intervenții. Acționa pe pod la Grozăvești.



A primit amendă, însă vizita la noi în containerul special amenajat, timp prețios în care nu a mai putut să acționeze pe stradă, l-au determinat să ne spună faptul că nu va mai practica cerșetoria în Sectorul 6.



Este în putere, de loc din Târgu Frumos, județul Iași, dar preferă o astfel de „muncă”. Toți își joacă rolurile până la capăt și sunt maeștrii în arta deziluziei! Apelează la mila publicului, dar de cele mai multe ori sunt parte a unor rețele bine organizate”, conform Poliției Locale Sector 6.

NU încurajați cerșetoria!

În continuare, instituția face un apel la cetățeni să nu încurajeze astfel de practici.



„Pentru astfel de cazuri, urmărim inclusiv pe camere să vedem dacă sunt aduși cu mașini și plasați în anumite zone din sector cu scopul cerșetoriei.

Ulterior culegerii acestor date, sesizăm Poliția Română pentru verificări și demararea cercetărilor penale.

Facem un apel la voi, dacă vreți să îi ajutați cu adevărat, NU încurajați cerșetoria!

#politialocalasector6 #Sector6 #cersetori #spuneNUcersetoriei”, a transmis Poliția Locală Sector 6, pe o rețea socială.

