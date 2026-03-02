Scriitorul Alex Donovici, printre românii blocați în Dubai. "Am vrut să venim aici și nu ne pare rău"

Scriitorul Alex Donovici se afla în vacanță în Dubai în momentul izbucnirii războiului din Iran. Deși vacanța lor era spre sfârșit, nu s-a mai putut întoarce acasă după ce spațiul aerian a fost închis. Începând de sâmbătă acesta a povestit că a căutat mai multe soluții pentru a ajunge înapoi în România, dar fără succes. În această seară totuși a primit o veste bună: Etihad, compania aeriană națională a Emiratelor Arabe Unite a dat drumul primelor avioane din Abu Dhabi, după ce și Emirates, cu sediul în Dubai, a anunțat că reia zborurile comerciale, în contextul războiului SUA, Israel - Iran.

Scriitorul a spus, într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, că ar trebui să se întoarcă în România miercuri, 3 martie. Potrivit acestuia, momentan oamenii sunt rugați să nu meargă la aeroport, ci să aștepte să fie contactați.

"Vești mai bune! După ce Etihad a dat drumul primelor avioane din Abu Dhabi, din această seară se va decola și din Dubai. Oficialii aeroportului au dat o informare prin care comunică faptul că un număr limitat de avioane vor decola cu pasageri care au early booking. Vestea a fost confirmată si de compania Emirates, pentru pasagerii ei, care sunt rugați să nu meargă la aeroport, ci să aștepte să fie contactați.

Zborul nostru ar trebui să fie mâine, sperăm că vom reuși să plecăm! Am primit email și de la autoritățile române, pentru că ne-am înregistrat prezența în Dubai pe platforma e consulat. Am completat formulare în care am precizat că dorim să fim repatriați deși se precizează în email că în acest moment NU sunt organizate astfel de zboruri din Dubai.

Așadar, dacă sunteți în situația noastră, ochii pe siteul aeroportului Dubai, pe cel al operatorului de zbor, țineți legătura cu agenția dacă ați venit prin agenție și verificați-vă emailul dacă v-ați înregistrat prezența în Dubai pe platforma econsulat. Vă dorim numai bine!", a scris Alex Donovici într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Scriitorul Alex Donovici, despre cum au gestionat autoritățile din Emiratele Arabe Unite această criză

Într-o altă postare, scriitorul Alex Donovici a vorbit și despre cum au gestionat autoritățile din Emiratele Arabe Unite această criză, în opinia sa, povestind cum au fost informați despre ceea ce se întâmplă și cum au fost ajutați în aceste zile.

"Vreau să vă povestesc cum am văzut eu gestionarea acestei uriașe crize de către autoritățile din Emirate, aici incluzând linia aeriană Emirates la care am prins alaltăieri (sâmbătă, 28 februarie) ultimele 6 locuri spre Istanbul.

Abia când am ajuns la aeroport am aflat că spațiul aerian a fost închis. Acolo am fost îndrumați cu politețe spre ghișeele Emirates. Din 10 în 10 metri erau oameni care ne ghidau. Ajunși acolo am fost preluați rapid de o domnișoară în uniforma companiei. La fel se întâmpla la multe alte ghișee unde erau preluați tot mai mulți călători cu zboruri anulate. Rapid ne-au fost verificate rezervările și am primit vouchere pentru cazare la un hotel.

Un angajat ne-a condus spre o altă zonă a aeroportului unde rând pe rând ni s-au alăturat sute de pasageri ai altor zboruri. Am înaintat destul de repede spre o ieșire din aeroport unde alți angajați preluau grupuri de călători și le conduceau spre o zonă unde erau parcate multe autocare.

Oamenii, preluați de la aeroport, fie cu limuzina, fie cu microbuze și autobuze

Atenție, acum... Într-o zonă erau zeci-sute de limuzine negre BMW cu sigla Emirates care preluau pasageri de la business și first class. În altă zonă microbuze negre și în a treia autobuze. Noi aveam bilete la economy, am fost duși la autocar.

În nici o oră eram în fața hotelului unde stăm acum. Ales de ei, știau deja că sunt camere disponibile. Ne-am cazat gratuit pe baza voucherului primit de la Emirates. De atunci stăm aici, un hotel ok, în zona mai săracă a Dubaiului numită Deira. Dar tocmai de-aia ne simțim în siguranță.

Cazarea și mesele, gratuite

Cazarea ne este automat prelungită gratuit. Toate mesele ne sunt gratuite. Au însă doar mâncare indiană, am „dus” două mese, dar pe a treia nu am mai putut... Abia ieri aflaserăm că Guvernul Emiratelor a decis să plătească tuturor turistilor rămași blocați aici cazarea, pe termen nelimitat, cât o ține blocajul.

Dar ei erau pregătiți de dinainte, totul a decurs incredibil de bine din momentul declanșării crizei. Laser, frate. Ordine, disciplină, organizare, eficiență.

Dubai nu este doar despre lux, zgârie-nori, bogăție, haur, pițipoance și cocălari. Dubai este despre multe. Este un stat, un Emirat al recordurilor. Dubai îți poate arăta trecutul lui, civiliația și istoria, îți poate arăta în muzee viitorul dar te impresionează cu prezentul.

Au construit Burj Khalifa în nici 6 ani și toată incredibila zonă din jurul celei mai înalte clădiri din lume în 9 ani. Oameni buni, zeci de zgârie nori și de alte clădiri absolut impresionante, cu o infrastructură de filme SF, fântâni, grădini și ce mai vreți voi în 9 ani!

Comparație cu București

La noi în București, pe bulevardul Mihai Bravu, se chinuiesc de 9 luni să schimbe o conductă de termoficare în fața unui bloc! A unui singur bloc! De atunci circulația în zonă e obstrucționată, pe acolo merg la serviciu.

Dubai înseamnă și asta. Și da, avem ce să vedem, ce să vizităm, ce să învățăm și aici. Chiar și acei elevi rămași blocați, că tot s-au trezit mulți să se întrebe de ce nu au mers la Suceava ori Sighișoara. Am fost până acum în aproape 40 de țări de pe 5 continente dar am vrut să venim și aici. Și nu ne pare rău. Și în Dubai se pot învăța multe. Lucruri pe care nu le mai vezi altundeva", a scris acesta într-o altă postare.