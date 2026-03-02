Situația românilor din Dubai, informații de la parohul comunității. Ce decizie a luat Spania în conflictul SUA, Israel - Iran

Incidentele punctuale din regiune nu au afectat în mod direct viaţa comunităţii, a afirmat parohul comunităţii româneşti din Dubai, preotul Alexandru Cristian Truşcan, care a transmis un mesaj de liniştire şi prudenţă cu privire la situaţia de criză din Orientul Mijlociu.

„Urmărim cu responsabilitate evoluţia situaţiei", a declarat părintele pentru basilica.ro.

Situația din Dubai, „stabilă”

În contextul tensiunilor şi al evoluţiilor geopolitice recente din regiune, care au generat preocupare şi în rândul românilor din diaspora, părintele paroh a informat că situaţia este stabilă, iar viaţa se desfăşoară în condiţii de siguranţă şi normalitate.

„Deşi în ultimele zile au existat incidente punctuale în regiune, acestea nu au afectat în mod direct viaţa comunităţii, iar autorităţile gestionează situaţia cu responsabilitate. (...) Programul liturgic al parohiei noastre se desfăşoară potrivit rânduielii obişnuite. Suntem în permanentă legătură cu membrii comunităţii. (...) Până în prezent, nu au existat solicitări de intervenţii speciale sau sprijin de urgenţă adresate parohiei noastre”, a transmis pr. Alexandru Cristian Truşcan.

Referindu-se la românii aflaţi temporar în Emiratele Arabe Unite, părintele a subliniat că unii întâmpină dificultăţi privind revenirea în România.

„În aceste situaţii, parohia îşi reafirmă rolul de sprijin spiritual şi comunitar, oferind îndrumare şi sprijin duhovnicesc celor afectaţi. (...) Ne rugăm pentru pace între popoare şi pentru încetarea războaielor, cerând lui Dumnezeu să aducă linişte, înţelepciune şi stabilitate în regiune şi în întreaga lume”, a mai transmis părintele.

Potrivit sursei citate, Parohia Română din Dubai îndeamnă pe toţi românii aflaţi în dificultate să păstreze legătura cu autorităţile competente şi cu reprezentanţii comunităţii româneşti.

Spania nu sprijină acțiunile SUA și Israelului în Iran

În același timp, Spania a anunțat că nu va sprijini acţiunile militare lansate de SUA şi Israel împotriva Iranului şi nu va autoriza utilizarea bazelor spaniole pentru astfel de operaţiuni, potrivit declarațiilor de luni, 2 martie, ale ministrului spaniol de Externe, Jose Manuel Albares, şi ale ministrului spaniol al Apărării, Margarita Robles.

În urma acestei decizii, aviaţia militară americană şi-a mutat avioane de realimentare KC-135 Stratotanker de la baze din Spania către Germania şi alte locaţii, transmit agenţiile Xinhua şi EFE, potrivit Agerpres.

Într-un interviu acordat presei, ministrul de Externe Jose Manuel Albares a cerut respectarea dreptului internaţional şi a avertizat că logica violenţei nu face decât să ducă la noi escaladări.

Deşi fiecare ţară îşi ia propriile decizii de politică externă, vocea Europei în acest moment ar trebui să fie una a echilibrului şi moderaţiei, care să acţioneze în direcţia dezescaladării şi revenirii la negocieri, a subliniat şeful diplomaţiei spaniole. Acesta a precizat că guvernul de la Madrid nu va autoriza utilizarea bazelor militare spaniole pentru nicio acţiune care nu respectă Carta Naţiunilor Unite şi dreptul internaţional.

Într-un interviu separat acordat televiziunii naţionale spaniole RTVE, titulara Apărării, Margarita Robles, a precizat că bazele militare din Moron de la Frontera şi Rota, situate în sudul Spaniei, nu au oferit şi nu vor oferi nicio formă de asistenţă Statelor Unite în acţiunile militare împotriva Iranului. Utilizarea bazelor trebuie să respecte dreptul internaţional şi acordul bilateral dintre Spania şi SUA, a adăugat ea.

Forțele aeriene americane s-au reorientat spre Germania

În urma acestei decizii a guvernului spaniol, începând de duminică după-amiază, forţele aeriene ale SUA au redesfăşurat din Spania către Germania şi alte locaţii cel puţin 15 avioane strategice de realimentare în zbor KC-135 Stratotanker, avioane esenţiale pentru logistica avioanelor de atac angajate în bombardamentele împotriva Iranului, conform datelor publice ale website-ul de monitorizare a traficului aerian Flightradar24.

Zece dintre avioanele KC-135 au decolat de la baza aeriană Moron de la Frontera către baza Ramstein, în Germania, în timp ce alte cinci au decolat de la baza Rota cu o destinaţie care nu a putut fi observată, întrucât şi-au închis transponderele.

În ultimele ore au avut loc de asemenea zboruri cu avioane de transport de mare capacitate C-17 Globemaster, care transportă trupe şi echipamente, între baza Rota şi baza aeriană Sigonella de pe insula italiană Sicilia.

Cetăţenii români care se află în Emiratele Arabe Unite (EAU) sunt sfătuiţi să îşi anunţe prezenţa în această ţară, comunicând datele de contact la adresa de e-mail a Ambasadei României la Abu Dhabi: abudhabi@mae.ro şi a Consulatului General al României la Dubai: dubai@mae.ro, sau prin intermediul platformei Econsulat.

Spaţiul aerian din Emiratele Arabe Unite a fost parţial redeschis, însă un număr limitat de zboruri este permis din principalele aeroporturi din ţară, Abu Dhabi şi Dubai, potrivit guvernului EAU. Românii care necesită repatriere sunt rugaţi să ţină legătura cu autorităţile consulare pentru a fi informaţi cu privire la reluarea zborurilor către ţara noastră.

