Viitorul lui Cristi Chivu la Inter, decis de șefii clubului nerazzurri. Ce urmează

Chiar dacă tehnicianul român de pe banca lui Inter a suferit o înfrângere dramatică în Champions League, fiind învins în ambele meciuri, tur-retur, de norvegienii de la Bodo/Glimt, în Serie A lucrurile stau cu totul diferit.

Chivu și Inter Milano, șanse mari să câștige Serie A

Inter Milano are șanse mari să câștige Scudetto, fiind lider în Serie A, cu 67 de puncte acumulat, la zece puncte distanță de rivala AC Milan. Mai mult, Chivu ar putea face eventul, fiind calificată în semifinalele Coppa Italia, unde se va duela contra formației Como, antrenată de Cesc Fabregas.

Însă, recent, au circulat mai multe zvonuri, conform cărora conducerea celor de la Inter l-ar prefera pe banca tehnică pe Diego Simeone. Giuseppe Marotta, președintele lui Inter, a negat informațiile vehiculate și a transmis că tehnicianul român are în continuare sprijinul și încrederea oficialilor lui Inter.

Vești bune pentru Cristi Chivu

Totodată, se pare că i se pregătește prelungirea contractului lui Cristi Chivu la Inter. Potrivit TuttoSport, tehnicianul român va semna un contract valabil pe mai multe sezoane în următoarele săptămâni. Actualul contract a lui Cristi Chivu va expira în anul 2027, dar Marotta dorește ca antrenorul român să o antreneze pe Inter până în anul 2029.

