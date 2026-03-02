€ 5.0972
|
$ 4.3430
|

Subcategorii în Sport

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0972
|
$ 4.3430
 
DCNews Sport Viitorul lui Cristi Chivu la Inter, decis de șefii clubului nerazzurri. Ce urmează
Data publicării: 22:12 02 Mar 2026

Viitorul lui Cristi Chivu la Inter, decis de șefii clubului nerazzurri. Ce urmează
Autor: Andrei Itu

cristi chivu inter milano Antrenorul român de fotbal Cristian Chivu, tehnicianul echipei italiene Inter Milano. Sursa foto: Agerpres

Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu, a fost eliminată în Liga Campionilor de supriza Bodo/Glimt, dar conduce autoritar în Serie A. Însă au circulat zvonuri că șefii de la Inter ar vrea să îl înlocuiască pe antrenorul român cu Diego Simeone.

Chiar dacă tehnicianul român de pe banca lui Inter a suferit o înfrângere dramatică în Champions League, fiind învins în ambele meciuri, tur-retur, de norvegienii de la Bodo/Glimt, în Serie A lucrurile stau cu totul diferit.

Chivu și Inter Milano, șanse mari să câștige Serie A

Inter Milano are șanse mari să câștige Scudetto, fiind lider în Serie A, cu 67 de puncte acumulat, la zece puncte distanță de rivala AC Milan. Mai mult, Chivu ar putea face eventul, fiind calificată în semifinalele Coppa Italia, unde se va duela contra formației Como, antrenată de Cesc Fabregas.

Însă, recent, au circulat mai multe zvonuri, conform cărora conducerea celor de la Inter l-ar prefera pe banca tehnică pe Diego Simeone. Giuseppe Marotta, președintele lui Inter, a negat informațiile vehiculate și a transmis că tehnicianul român are în continuare sprijinul și încrederea oficialilor lui Inter.

Vești bune pentru Cristi Chivu

Totodată, se pare că i se pregătește prelungirea contractului lui Cristi Chivu la Inter. Potrivit TuttoSport, tehnicianul român va semna un contract valabil pe mai multe sezoane în următoarele săptămâni. Actualul contract a lui Cristi Chivu va expira în anul 2027, dar Marotta dorește ca antrenorul român să o antreneze pe Inter până în anul 2029.

Vezi și - Cristi Chivu uimește Italia. Inter Milano joacă ireproșabil și se apropie de câștigarea campionatului

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

cristi chivu
inter milano
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 5 minute
Românii duși în Salalah- Oman, în loc de Dubai, întorși în această seară din drumul spre aeroport. FlyDubai nu mai zboară spre casă
Publicat acum 1 ora si 22 minute
Mărturiile iranienilor despre impactul atacurilor SUA-Israel. Care e cea mai mare temere a lor, dincolo de bombardamente
Publicat acum 1 ora si 23 minute
Viitorul lui Cristi Chivu la Inter, decis de șefii clubului nerazzurri. Ce urmează
Publicat acum 2 ore si 14 minute
Ce înseamnă deschiderea spațiului aerian în Dubai și Israel. Bogdan Chirieac, lista semnalelor că regimul de la Teheran se clatină
Publicat acum 2 ore si 16 minute
Scriitorul Alex Donovici, printre românii blocați în Dubai. "Am vrut să venim aici și nu ne pare rău"
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 22 ore si 29 minute
Donald Trump: Nici măcar nu am început să-i lovim puternic/ Spania nu susține acțiunile militare lansate de SUA și Israel împotriva Iranului- Ultimele informații 2 martie
Publicat acum 10 ore si 26 minute
Bogdan Chirieac, previziune privind războiul din Iran: Adevăratele riscuri pentru România
Publicat acum 12 ore si 27 minute
Ziua 3 de război, mize strategice. De ce „arma supremă” Ormuz nu a fost folosită decât ca amenințare
Publicat acum 14 ore si 23 minute
Atacul lui Trump asupra Iranului zguduie o mare economie a lumii: Cine riscă să devină marea perdantă în urma conflictului
Publicat acum 15 ore si 15 minute
Imaginile zilei cu pilotul unui avion F-15 doborât care s-ar fi catapultat / video
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close