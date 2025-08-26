A murit o campioană de Wimbledon/ Doliu în tenis

Fosta jucătoare britanică de tenis Angela Mortimer-Barrett, campioană la Wimbledon în urmă cu peste șase decenii, a încetat din viață la vârsta de 93 de ani, informează DPA.

A câștigat Wimbledonul în 1961

Mortimer-Barrett a învins-o pe compatrioata sa Christine Truman în finala feminină de la All England Club, în 1961, la trei ani după ce pierduse prima sa finală la Wimbledon, în fața americancei Althea Gibson.

În total, Angela Mortimer-Barrett a câștigat trei titluri de Grand Slam la simplu, celelalte două obținându-le la Roland Garros, în 1955, și Australian Open, trei ani mai târziu.

De asemenea, britanica a cucerit trofeul la dublu feminin la ediția din 1955 a turneului de la Wimbledon, unde a făcut pereche cu Anne Shilcock. Ele s-au impus fața cuplului format din Shirley Bloomer și Pat Ward, la capătul unei finale 100% britanice.

Angela Mortimer-Barrett a devenit membră a Ordinului Imperiului Britanic (MBE) în 1967, același an în care s-a căsătorit cu fostul jucător britanic și comentator de succes John Barrett, care a împlinit 94 de ani în luna aprilie, scrie Agerpres.

