Maduro, capturat de SUA. Chirieac: Vechea ordine mondială s-a prăbușit. Trump a transmis un avertisment pentru toată lumea

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat situația din Venezuela și a explicat că aceasta este o nouă dovadă a faptului că avem de-a face cu o nouă ordine mondială.

„Într-adevăr un moment istoric. Dacă mai aveam nevoie de o confirmare că vechea ordine mondială s-a prăbușit, iată, astăzi avem o nouă dovadă că avem de-a face cu o nouă ordine mondială.

Donald Trump i-a cerut de mai multe ori lui Nicolas Maduro - care i-a succedat lui Hugo Chávez acum 13 ani, în 2013 - să demisioneze. Țara nu produce droguri, dar e loc de tranzit pentru droguri.

Apoi, țara e și unul dintre marii producători de petrol ai lumii. În plus, în Venezuela începuseră să-și facă cazemate atât rușii, cât și chinezii. Delegația lui Xi Jinping tocmai s-a văzut cu Maduro și probabil că Trump a vrut să-și facă ordine în curtea din spate, adică în America de Sud.



E un avertisment pentru toată lumea. De pildă, președintele Columbiei, care dorește relații bune cu Statele Unite, pare disperat în comunicatele pe care le dă. Columbia e principalul producător de droguri și o țară care aprovizionează America de Nord. E unul din principalii producători de droguri din lume.

Acțiunea militară este într-adevăr de înalt nivel. Atacă puncte strategice, nici pomeneală de a coborî cu bocancii pe teren. Extragerea lui Maduro... Deci toată operațiunea militară a fost, de fapt, o diversiune. L-au extras pe Maduro și regimul Maduro a încetat să existe fiindcă a încetat să existe Maduro.

Nu l-au lichidat, l-au capturat tocmai pentru a fi judecat și pentru a obține informațiile necesare, dar în acest moment, în America de Sud, nicio dictatură - Maduro era un dictator care și-a omorât proprii oameni - nu mai e în siguranță.

SUA nu au nevoie nici de acordul ONU să intervină, nu au nevoie nici de acordul aliaților din NATO, nu au nevoie de nimic. Este evident că dacă nu ești parte a unor blocuri militare și politice puternice, ești în afara tuturor regulilor internaționale.

Într-adevăr, Carta ONU a fost încălcată, dar, de fapt, nu mai există Carta ONU”, a spus Bogdan Chirieac.

Ce se va întâmpla cu Canalul Panama

Întrebat dacă Canalul Panama ar putea să fie a doua redută câștigată, analistul politic a răspuns că, deși fondurile din exploatarea canalului vor rămâne în Panama, controlul efectiv al acestuia va rămâne al Statelor Unite. De asemenea, acesta a evidențiat încă o dată de ce este important ca România să aibă o relație strânsă cu Washingtonul.

„Cu siguranță! Probabil că fondurile din exploatarea canalului vor rămâne la Panama, dar probabil că administrarea și controlul integral al Canalului Panama, esențial din toate punctele de vedere, va rămâne Statelor Unite.

Deci, se pare că America nu se mai joacă, nu mai negociază. E clară situația! Avem de-a face cu o nouă ordine internațională.

Tocmai din această cauză și România trebuie să facă tot ce îi stă în putință. Suntem în Uniunea Europeană, suntem europeni, dar relația cu Washingtonul este esențială. Trebuie să ai linie telefonică deschisă. Când îl suni pe Donald Trump, el trebuie să și răspundă. Poate nu în ora următoare, poate nu peste 5 ore, dar în ziua respectivă trebuie să-ți răspundă.

Întregul efort al clasei politice din România trebuie îndreptat în această direcție”, a spus Bogdan Chirieac la România TV.