€ 5.0985
|
$ 4.3417
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0985
|
$ 4.3417
 
DCNews Stiri Maduro, capturat de SUA. Chirieac: Vechea ordine mondială s-a prăbușit. Trump a transmis un avertisment pentru toată lumea
Data actualizării: 13:07 03 Ian 2026 | Data publicării: 12:58 03 Ian 2026

Maduro, capturat de SUA. Chirieac: Vechea ordine mondială s-a prăbușit. Trump a transmis un avertisment pentru toată lumea
Autor: Elena Aurel

donald-trump-7_27068200 Sursa foto: Agerpres / Donald Trump
 

Bogdan Chirieac a analizat situația din Venezuela, unde SUA au efectuat o operațiune fără precedent în care în câteva ore l-au capturat pe dictatorul Nicolas Maduro.

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat situația din Venezuela și a explicat că aceasta este o nouă dovadă a faptului că avem de-a face cu o nouă ordine mondială. 

„Într-adevăr un moment istoric. Dacă mai aveam nevoie de o confirmare că vechea ordine mondială s-a prăbușit, iată, astăzi avem o nouă dovadă că avem de-a face cu o nouă ordine mondială.

Donald Trump i-a cerut de mai multe ori lui Nicolas Maduro - care i-a succedat lui Hugo Chávez acum 13 ani, în 2013 - să demisioneze. Țara nu produce droguri, dar e loc de tranzit pentru droguri.

Apoi, țara e și unul dintre marii producători de petrol ai lumii. În plus, în Venezuela începuseră să-și facă cazemate atât rușii, cât și chinezii. Delegația lui Xi Jinping tocmai s-a văzut cu Maduro și probabil că Trump a vrut să-și facă ordine în curtea din spate, adică în America de Sud.


VEZI ȘI: SUA au atacat Venezuela. Regimul de la Caracas confirmă loviturile și a instaurat starea de urgență / UPDATE

E un avertisment pentru toată lumea. De pildă, președintele Columbiei, care dorește relații bune cu Statele Unite, pare disperat în comunicatele pe care le dă. Columbia e principalul producător de droguri și o țară care aprovizionează America de Nord. E unul din principalii producători de droguri din lume.

Acțiunea militară este într-adevăr de înalt nivel. Atacă puncte strategice, nici pomeneală de a coborî cu bocancii pe teren. Extragerea lui Maduro... Deci toată operațiunea militară a fost, de fapt, o diversiune. L-au extras pe Maduro și regimul Maduro a încetat să existe fiindcă a încetat să existe Maduro.

Nu l-au lichidat, l-au capturat tocmai pentru a fi judecat și pentru a obține informațiile necesare, dar în acest moment, în America de Sud, nicio dictatură - Maduro era un dictator care și-a omorât proprii oameni - nu mai e în siguranță.

SUA nu au nevoie nici de acordul ONU să intervină, nu au nevoie nici de acordul aliaților din NATO, nu au nevoie de nimic. Este evident că dacă nu ești parte a unor blocuri militare și politice puternice, ești în afara tuturor regulilor internaționale.

Într-adevăr, Carta ONU a fost încălcată, dar, de fapt, nu mai există Carta ONU”, a spus Bogdan Chirieac. 

VEZI ȘI: Trump anunță că SUA l-au capturat pe Nicolas Maduro și l-au scos deja din Venezuela. Operațiune fără precedent în istoria SUA

Ce se va întâmpla cu Canalul Panama

Întrebat dacă Canalul Panama ar putea să fie a doua redută câștigată, analistul politic a răspuns că, deși fondurile din exploatarea canalului vor rămâne în Panama, controlul efectiv al acestuia va rămâne al Statelor Unite. De asemenea, acesta a evidențiat încă o dată de ce este important ca România să aibă o relație strânsă cu Washingtonul. 

„Cu siguranță! Probabil că fondurile din exploatarea canalului vor rămâne la Panama, dar probabil că administrarea și controlul integral al Canalului Panama, esențial din toate punctele de vedere, va rămâne Statelor Unite.

Deci, se pare că America nu se mai joacă, nu mai negociază. E clară situația! Avem de-a face cu o nouă ordine internațională.

Tocmai din această cauză și România trebuie să facă tot ce îi stă în putință. Suntem în Uniunea Europeană, suntem europeni, dar relația cu Washingtonul este esențială. Trebuie să ai linie telefonică deschisă. Când îl suni pe Donald Trump, el trebuie să și răspundă. Poate nu în ora următoare, poate nu peste 5 ore, dar în ziua respectivă trebuie să-ți răspundă.

Întregul efort al clasei politice din România trebuie îndreptat în această direcție”, a spus Bogdan Chirieac la România TV. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

donald trump
nicolas maduro
venezuela
statele unite
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Autoritățile elvețiene au identificat primele patru victime ale tragediei din Crans-Montana
Publicat acum 28 minute
A acționat Trump în afara Constituției după ce a atacat Venezuela și l-a arestat pe Maduro? Ce spune legea
Publicat acum 57 minute
Topul europenilor mulțumiți de propria țară- surpriză mare pe locul patru. Întrebări legate de România
Publicat acum 1 ora si 11 minute
Atacul SUA asupra Venezuelei, a șasea intervenție americană în America Latină în ultimii 75 de ani
Publicat acum 1 ora si 35 minute
Ce scrie presa din Venezuela despre capturarea dictatorului Nicolas Maduro. Stupoare la Caracas
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 01 Ian 2026
Guvern, lovitură de la 1 ianuarie pentru angajați: Poți să rămâi fără bani, casă și mașină
Publicat pe 01 Ian 2026
Prima Lună Plină din 2026. Astrolog Daniela Simulescu: Cele patru zodii vizate
Publicat pe 01 Ian 2026
Tragedia de la Colectiv, trasă la indigo într-o stațiune de schi din Elveția: Peste 150 de morți și răniți. UPDATE: Cauza incendiului, neclară - VIDEO
Publicat pe 01 Ian 2026
Statul care se înarmează masiv și se pregătește să conducă Europa: România trebuie să se apropie de el / Analiza lui Chirieac
Publicat acum 17 ore si 52 minute
Dublă taxare în 2026. Românii plătesc de două ori pentru același lucru dacă au mașini
 
ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

ce se schimba in guvern dupa decizia ccr pe pensiile magistratilor planul j Ce se schimbă în guvern după decizia CCR pe pensiile magistraților. Planul J

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close