Președintele Columbiei, prima reacție după ce SUA au atacat Venezuela: Alertați lumea!

Președintele Columbiei, Gustavo Petro, a fost primul care a oferit o reacție după ce Statele Unite au atacat Venezuela.

„Caracas este bombardat chiar acum. Alertă pentru toată lumea: Venezuela a fost atacată.

Bombardează cu rachete.

OAS și ONU trebuie să se reunească imediat” , a scris preşedintele columbian Gustavo Petro pe X.

Președintele și-a exprimat îngrijorarea față de exploziile și activitățile aeriene neobișnuite din Venezuela și escaladarea tensiunilor regionale. De asemenea, acesta a solicitat calmarea tensiunilor, prioritizarea dialogului și a canalelor diplomatice și a anunțat că a luat măsuri preventive pentru protecția civililor și stabilitatea frontierei.

„Guvernul Republicii Columbia observă cu profundă îngrijorare rapoartele privind exploziile și activitățile aeriene neobișnuite înregistrate în ultimele ore în Republica Bolivariană Venezuela, precum și escaladarea tensiunii în regiune, care a rezultat în urma acesteia.

Columbia își reafirmă angajamentul neclintit față de principiile consacrate în Carta Națiunilor Unite, în special respectul pentru suveranitatea și integritatea teritorială a statelor, interzicerea utilizării sau amenințării cu forța și soluționarea pașnică a disputelor internaționale. În acest sens, Guvernul Columbian respinge orice acțiune militară unilaterală care ar putea agrava situația sau pune în pericol populația civilă.

Țara adoptă o poziție care vizează menținerea păcii regionale și solicită urgent calmarea tensiunilor, îndemnând toate părțile implicate să se abțină de la acțiuni care adâncesc confruntarea și să acorde prioritate dialogului și canalelor diplomatice.

Ca măsură preventivă, Guvernul Național a implementat măsuri pentru a proteja populația civilă, a menține stabilitatea la frontiera dintre Columbia și Venezuela și a aborda prompt orice potențiale nevoi umanitare sau migratorii, în coordonare cu autoritățile locale și agențiile relevante.

Ministerul Afacerilor Externe din Columbia trebuie să mențină canale diplomatice deschise cu guvernele implicate și va promova, în cadrul forurilor multilaterale și regionale corespunzătoare, inițiative care vizează verificarea obiectivă a faptelor și menținerea păcii și securității regionale.

Republica Columbia își reiterează convingerea că pacea, respectarea dreptului internațional și protejarea vieții și a demnității umane trebuie să prevaleze asupra oricărei forme de conflict armat.

Fie ca Bolívar să protejeze poporul venezuelean și popoarele din America Latină” , a scris preşedintele columbian Gustavo Petro pe X.