Internațional

SUA atacă Venezuela, aviația militară americană nu poate fi oprită. Regimul cere intervenția Rusiei și Chinei la ONU
Data publicării: 10:46 03 Ian 2026

SUA atacă Venezuela, aviația militară americană nu poate fi oprită. Regimul cere intervenția Rusiei și Chinei la ONU
Autor: Darius Muresan

Photo: Screenshot OSINTdefender X
 

SUA desfășoară în aceste momente o operațiune militară în Venezuela. Pe cerul capitalei statului sud-american au putut fi observate inclusiv mai multe elicoptere militare ale Forțelor pentru Operații Speciale (FOS) SUA.

Elicopterele au putut fi zărite pe cerul Venezuelei după ce o serie de explozii majore s-au înregistrat în mai multe orașe din Venezuela. Regimul Maduro a confirmat atacul și a declarat stare de urgență.

Analiștii americani de la The War Zone identifică elicoptere MH-47 Chinook, dar și, cel mai probabil, MH-60 din dotarea Regimentului 160 Aviație pentru Operațiuni Speciale. 

Până în prezent Washingtonul nu a avut nicio poziție oficială privind operațiunea majoră din Venezuela. Caracasul a instaurat starea de urgență la nivel național iar dictatorul Nicolas Maduro s-a adresat pe Telegram unde a denunțat „agresiunea militară a SUA împotriva Venezuelei”, potrivit publicației venezuelene El Diario, citată de DefenseRomania.

Caracasul acuză violarea Cartei ONU și cere intervenția în interiorul Națiunilor Unite a Rusiei și a Chinei.

Columbia a cerut și ea o reuniune de urgență la ONU ca urmare a acțiunilor americane din Venezuela.

Associated Press menționează că au survolat și avioane la joasă altitudine. Au fost lovite mai multe obiective de infrastructuă militară.

Operațiunea este în curs de desfășurare și nu e clar ce se întâmplă cu apărarea antiaeriană a Venezuelei care pare paralizată.

Regimul a confirmat oficial că au fost lovite Caracas, Miranda, Aragua și La Guaira.

„Acest act constituie o încălcare flagrantă a Cartei Națiunilor Unite, în special a articolelor 1 și 2, care consacră respectul pentru suveranitate, egalitatea juridică a statelor și interzicerea utilizării forței militare. O astfel de agresiune amenință pacea și stabilitatea internațională, în special în America Latină și Caraibe, și pune în pericol viața a milioane de oameni”, transmite un comunicat oficial al regimului.

Cuba a condamnat și ea atacul SUA asupra Venezuelei. 

venezuela
atac
sua
