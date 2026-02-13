Kennedy Jr., secretarul sănătăţii din SUA, mărturie neașteptată: "Obişnuiam să inhalez cocaină de pe capacele de toaletă"

Secretarul sănătăţii din SUA, Robert F. Kennedy Jr., a venit cu o măturisire surprinzătoare. Acesta a recunoscut, joi, într-un podcast că, în tinereţe a consumat cocaină în exces, ajungând chiar să o prizeze de pe capacele de toaletă, informează EFE.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii This Past Weekend w/ Theo Von, prezentată de comedianul american Theo Von.

Secretarul sănătăţii din SUA: Nu mi-e frică de germeni; obişnuiam să inhalez cocaină de pe capacele de toaletă

În timpul interviului, Kennedy a povestit că a participat la întâlniri pentru tratarea dependenţelor şi că, în timpul pandemiei de COVID-19, a continuat să ia parte la întâlniri faţă în faţă, deoarece credea că dependenţa sa reprezenta un risc mai mare decât virusul.

"Nu mi-e frică de germeni; obişnuiam să inhalez cocaină de pe capacele de toaletă", a spus el, o declaraţie care a devenit rapid virală pe reţelele de socializare şi în mass media.

Kennedy a mai vorbit în trecut despre anii săi de dependenţă şi despre importanţa tratării dependenţelor, dar această mărturisire iese în evidenţă prin claritatea declaraţiilor sale, notează Agerpres. Actualul secretar al sănătăţii din SUA a subliniat că experienţele sale trecute fac parte dintr-un proces de "învăţare".