Data actualizării: 21:54 12 Feb 2026 | Data publicării: 21:48 12 Feb 2026

Macron vrea o poziție comună a europenilor înaintea discuției cu Putin
Autor: Dana Mihai

emmanuel macron presedinte franta Președintele francez Emmanuel Macron. Sursa foto: Agerpres.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a apreciat joi că nu există o urgenţă în începerea unui dialog cu omologul său rus Vladimir Putin, subliniind importanţa unei cooperări prealabile între europeni, transmite AFP.

'Nu este o chestiune de zile, lucrurile se pregătesc', a spus Macron la finalul unui summit european informal în Belgia. 'Cred că trebuie acum, mai ales, să lucrăm asupra noastră, asupra a ceea ce vrem să cerem', a adăugat el.

Preşedintele francez anunţase în decembrie că vrea să reia contactele directe cu omologul său rus, iar la începutul lui februarie şi-a trimis consilierul diplomatic la Moscova pentru a le pregăti.

Această discuţie cu Vladimir Putin trebuie acum să fie pregătită 'între europeni' pentru a putea, 'la momentul potrivit, să fim pregătiţi', a fost de părere Macron.

Ce își dorește Parisul de la negocieri

'Ce vrem noi? Vrem garanţii de securitate pentru Ucraina, dar vrem de asemenea lucruri pentru europeni', a completat preşedintele francez.

El a enumerat, printre priorităţi, 'chestiunile de prosperitate, despre viitorul Europei noastre, despre arhitectura de securitate'.

Citește și: Macron întâmpină tot mai multă rezistență în UE: „Visul“ președintelui Franței, respins de premierul Suediei

Emmanuel Macron evocase deja, într-un interviu difuzat marţi de mai multe publicaţii, reluarea dialogului cu preşedintele rus, pledând ca aceasta să fie 'bine organizată' cu europenii, dar fără 'prea mulţi interlocutori'.

