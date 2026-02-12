Macron vrea o poziție comună a europenilor înaintea discuției cu Putin

'Nu este o chestiune de zile, lucrurile se pregătesc', a spus Macron la finalul unui summit european informal în Belgia. 'Cred că trebuie acum, mai ales, să lucrăm asupra noastră, asupra a ceea ce vrem să cerem', a adăugat el.

Preşedintele francez anunţase în decembrie că vrea să reia contactele directe cu omologul său rus, iar la începutul lui februarie şi-a trimis consilierul diplomatic la Moscova pentru a le pregăti.

Această discuţie cu Vladimir Putin trebuie acum să fie pregătită 'între europeni' pentru a putea, 'la momentul potrivit, să fim pregătiţi', a fost de părere Macron.

Ce își dorește Parisul de la negocieri

'Ce vrem noi? Vrem garanţii de securitate pentru Ucraina, dar vrem de asemenea lucruri pentru europeni', a completat preşedintele francez.

El a enumerat, printre priorităţi, 'chestiunile de prosperitate, despre viitorul Europei noastre, despre arhitectura de securitate'.

Emmanuel Macron evocase deja, într-un interviu difuzat marţi de mai multe publicaţii, reluarea dialogului cu preşedintele rus, pledând ca aceasta să fie 'bine organizată' cu europenii, dar fără 'prea mulţi interlocutori'.