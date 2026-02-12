Vreme extremă în Portugalia: Un viaduct de autostradă s-a prăbușit după ruperea unui dig

Un viaduct de pe autostrada care leagă Lisabona de Porto s-a prăbuşit parţial, miercuri seară, în apropiere de Coimbra, în centrul Portugaliei, în urma ruperii unui dig, pe malul drept al râului Mondego, fără a fi raportate victime, după cum a anunţat ministrul portughez al Infrastructurii, citat de AFP.

Tronsonul de pe autostrada A1 unde se află viaductul fusese închis traficului rutier, în ambele direcţii, după ruperea parţială a unui dig, miercuri după-amiaza. Prăbuşirea a avut loc câteva ore mai târziu.

"Viteza şi forţa apei... este o situaţie absolut anormală", a declarat ministrul portughez al Infrastructurii, Miguel Pinto Luz, care s-a deplasat la faţa locului, miercuri seară. Oficialul a precizat că, probabil, va dura câteva "săptămâni până când această infrastructură va redeveni operaţională".

Pentru consolidarea digului afectat au fost folosite aproximativ 15 camioane cu pietre.

Furtunile devastatoare și ruperea digului

Ruperea digului s-a produs după două săptămâni de furtuni devastatoare care au afectat Portugalia, provocând pagube semnificative.

Un tren a deraiat, de asemenea, miercuri seară, după ce a lovit resturi care căzuseră pe şine, în apropiere de Abrantes, Nicio persoană nu a fost rănită în urma acestui incident.

Mai multe servicii de cale ferată rămân suspendate în Portugalia.

În urma trecerii furtunilor Kristin, Leonardo şi Marta, Portugalia se află din nou în alertă săptămâna aceasta din cauza riscului de inundaţii şi viituri cauzate de ploile abundente.

Peninsula Iberică se află în prima linie a schimbărilor climatice din Europa şi se confruntă cu valuri de căldură din ce în ce mai lungi şi episoade de precipitaţii abundente din ce în ce mai frecvente şi mai intense.

"Doar în aceste două zile, precipitaţiile au ajuns la 20% din media anuală a precipitaţiilor din Portugalia", a declarat miercuri seara ministrul Mediului, Maria da Graça Carvalho.

În urma demisiei de marţi seara a ministrului de Interne, Maria Lucia Amaral, pe fondul criticilor tot mai numeroase, Guvernul va trebui să explice Parlamentului, vineri dimineaţă, modul în care a gestionat această criză, notează AFP, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Furtuna Leonardo face ravagii în Spania și Portugalia: Ploi abundente, inundații și mii de evacuări

