€ 5.0934
|
$ 4.2881
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0934
|
$ 4.2881
 
DCNews Stiri Vreme extremă în Portugalia: Un viaduct de autostradă s-a prăbușit după ruperea unui dig
Data publicării: 10:14 12 Feb 2026

Vreme extremă în Portugalia: Un viaduct de autostradă s-a prăbușit după ruperea unui dig
Autor: Tiberiu Vasile

Vreme extremă în Portugalia: Un viaduct de autostradă s-a prăbușit după ruperea unui dig Sursa foto: Freepik/ Rol Ilustrativ

Un viaduct de pe o autostradă din Portugalia s-a prăbușit după ce un dig s-a rupt în urma vremii extreme, provocând blocaje și pagube.

Un viaduct de pe autostrada care leagă Lisabona de Porto s-a prăbuşit parţial, miercuri seară, în apropiere de Coimbra, în centrul Portugaliei, în urma ruperii unui dig, pe malul drept al râului Mondego, fără a fi raportate victime, după cum a anunţat ministrul portughez al Infrastructurii, citat de AFP.

Tronsonul de pe autostrada A1 unde se află viaductul fusese închis traficului rutier, în ambele direcţii, după ruperea parţială a unui dig, miercuri după-amiaza. Prăbuşirea a avut loc câteva ore mai târziu.

"Viteza şi forţa apei... este o situaţie absolut anormală", a declarat ministrul portughez al Infrastructurii, Miguel Pinto Luz, care s-a deplasat la faţa locului, miercuri seară. Oficialul a precizat că, probabil, va dura câteva "săptămâni până când această infrastructură va redeveni operaţională".

Pentru consolidarea digului afectat au fost folosite aproximativ 15 camioane cu pietre.

Furtunile devastatoare și ruperea digului

Ruperea digului s-a produs după două săptămâni de furtuni devastatoare care au afectat Portugalia, provocând pagube semnificative.

Un tren a deraiat, de asemenea, miercuri seară, după ce a lovit resturi care căzuseră pe şine, în apropiere de Abrantes, Nicio persoană nu a fost rănită în urma acestui incident.

Mai multe servicii de cale ferată rămân suspendate în Portugalia.

În urma trecerii furtunilor Kristin, Leonardo şi Marta, Portugalia se află din nou în alertă săptămâna aceasta din cauza riscului de inundaţii şi viituri cauzate de ploile abundente.

Peninsula Iberică se află în prima linie a schimbărilor climatice din Europa şi se confruntă cu valuri de căldură din ce în ce mai lungi şi episoade de precipitaţii abundente din ce în ce mai frecvente şi mai intense.

"Doar în aceste două zile, precipitaţiile au ajuns la 20% din media anuală a precipitaţiilor din Portugalia", a declarat miercuri seara ministrul Mediului, Maria da Graça Carvalho.

În urma demisiei de marţi seara a ministrului de Interne, Maria Lucia Amaral, pe fondul criticilor tot mai numeroase, Guvernul va trebui să explice Parlamentului, vineri dimineaţă, modul în care a gestionat această criză, notează AFP, conform Agerpres. 

CITEȘTE ȘI: Furtuna Leonardo face ravagii în Spania și Portugalia: Ploi abundente, inundații și mii de evacuări
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

portugalia
vreme extrema
autostrada
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
MAE, atenționare de călătorie pentru Franța
Publicat acum 19 minute
Cătălin Predoiu a discutat cu ambasadorul Canadei la București despre intensificarea cooperării în combaterea criminalității organizate transnaționale și consolidarea securității
Publicat acum 35 minute
Canabis de 4,5 kilograme, adus din Spania prin curier la Galați. Un tânăr a fost prins în flagrant
Publicat acum 42 minute
De ce vinde Carrefour afacerea din România? Probleme pentru frații Pavăl
Publicat acum 52 minute
Primele unități administrative care se comasează! Anunț făcut de la vârful PNL
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 26 minute
Victorie pentru Robert Negoiță în instanță
Publicat acum 3 ore si 42 minute
Ponta, scenariu despre planul USR în România, cu ”sprijin extraordinar” din Europa: De asta l-au dat jos pe Moșteanu, că nu e prost
Publicat acum 7 ore si 28 minute
Fructe din Egipt cu pesticide peste limită, reetichetate ca fiind din Grecia și vândute de o firmă în hypermarketuri. Ancheta poliției
Publicat acum 7 ore si 49 minute
Trei persoane pe lista lui Nicușor Dan pentru șefia SRI și SIE. Când ar putea fi făcute numirile
Publicat acum 4 ore si 9 minute
Marele câștigător după ce Carrefour a confirmat că vinde magazinele din România fraților Pavăl
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close