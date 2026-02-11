Accident tragic la Ciortești: Cine e afaceristul ieșean care ar fi făcut infarct la volan. Soția sa, însărcinată în 8 luni, a murit la spital

Un accident în Iași, de o violență extremă, a curmat trei vieți și a zguduit o comunitate întreagă. Două autoturisme s-au ciocnit frontal pe un drum din Ciortești, iar urmările au fost devastatoare.

Depășire pe linie continuă, impact nimicitor

Totul s-a petrecut în localitatea Ciortești, pe o porțiune de drum unde era curbă și linie continuă. Sorin Iacob, aflat la volan, avea în dreapta soția sa, însărcinată în luna a opta. Potrivit unor surse Observator, bărbatul ar fi încercat să depășească o coloană de mașini, manevră care s-a încheiat tragic. Autoturismul său a intrat violent într-o limuzină condusă de Vlad Ciuburciu, un tânăr antreprenor cunoscut, inclus în topul Forbes sub 30 de ani, moștenitorul unei afaceri de zeci de milioane de euro din industria mezelurilor.

Impactul a fost atât de puternic încât șansele de supraviețuire pentru unii dintre cei implicați au fost minime.

Ancheta ia în calcul două scenarii în cazul accidentului din Ciortești

În acest accident grav din Iași, anchetatorii analizează două ipoteze. Prima vizează o depășire neregulamentară făcută de bărbatul de 44 de ani, într-o zonă unde marcajul rutier interzice clar o astfel de manevră. A doua variantă, luată de asemenea în calcul, este posibilitatea ca șoferul să fi suferit un infarct la volan, având în vedere istoricul său medical. Clarificarea acestei ipoteze va fi posibilă doar după necropsie.

Lupta disperată pentru viață. O familie a murit după accidentul din Iași

Bărbatul de 44 de ani a murit pe loc. Pentru soția lui a început o cursă contra cronometru. Femeia, gravidă în aproximativ 33 de săptămâni, a fost transportată de urgență cu elicopterul la Iași. Medicii au reușit de două ori să o readucă la viață, însă starea ei era extrem de gravă. În cele din urmă, eforturile au fost zadarnice. Nici copilul nenăscut nu a putut fi salvat.

"Cu sarcină de aproximativ 33 de săptămâni şi ea la momentul extragerii din maşină a prezentat stop cardiorespirator. S-a făcut conform protocolului european cezariană în stop. Din păcate, copilul a fost şi el în stop şi a decedat fătul. Mama este extrem de instabilă şi întreaga echipă face eforturi eroice să rezolve problemele hemoragice extrem de importante. S-a consumat toată cantitatea de sânge care exista în punctul de transfuzie a spitalului Sf. Spiridon, s-au cerut rezerve suplimentare", spune Diana Cimpoeşu, şef UPU Smurd Iaşi.

Femeia care a murit în accidentul de la Ciortești lucra la Jandarmeria Vaslui, iar colegii ei au transmis mesaje emoționante de regret și condoleanțe.

"Cu profund regret anunțăm trecerea în neființă a colegei noastre, căpitan Iacob Diana.

Astăzi nu am pierdut doar o colegă, ci un om deosebit și un camarad de nădejde, iar plecarea ei lasă un gol greu de cuprins în cuvinte și o durere profundă în sufletele noastre.

Diana a fost un cadru profesionist dedicat, implicat și responsabil, care și-a îndeplinit mereu sarcinile cu seriozitate și demnitate. S-a remarcat prin spirit colegial, disponibilitate și implicare, fiind mereu alături de echipă și contribuind cu calm și echilibru la îndeplinirea activităților din unitatea noastră.

În aceste clipe de grea încercare, ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să o odihnească în pace, iar familiei îndurerate să îi ofere alinare, putere și mângâiere.

Drum lin printre îngeri, Diana! ????️

Nu te vom uita niciodată", au postat aceștia.

Viața lui Sorin Iacob, marcată de pierderi succesive

Sorin era cunoscut în mediul de afaceri local. Deținea un club în Vaslui și urma să împlinească 45 de ani peste doar câteva săptămâni. Tragedia lovește o familie deja încercată. Cu cinci luni în urmă, bărbatul își pierduse mama. După accident, sora lui a publicat un mesaj emoționant pe rețelele sociale, exprimând durerea profundă a celor rămași în urmă.

Celălalt șofer implicat în accident, Vlad Ciuburciu, a intrat în șoc

În cealaltă mașină se afla Vlad Ciuburciu. A scăpat ca prin minune din coliziune, însă a fost transportat la spital în stare de șoc.

"Este cu contuzii multiple, dar stabil hemodinamic. Prezintă amnezie retrogradă și este în investigații", spune Diana Cimpoeşu, medic şef UPU-SMURD Iaşi.

Tânărul este director general al unei companii mari din Vaslui, specializată în producția de conserve și produse din carne. Afacerea a fost construită de părinții săi în urmă cu trei decenii, iar astăzi exportă pe trei continente și operează zeci de magazine.

"Cea mai importantă realizare pe care am făcut-o este crearea unui nou brand în cadrul companiei", spune Vlad Ciuburciu.

În contextul acestui accident din Iași, autoritățile au confirmat că Vlad Ciuburciu a fost testat cu aparatul alcooltest, iar rezultatul a fost negativ. Ancheta continuă pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs tragedia de pe șoseaua din Ciortești, una dintre cele mai grave din ultima perioadă.

