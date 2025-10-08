Având în vedere creșterea numărului de accidente în care sunt implicate trotinetele electrice, dar mai ales creșterea numărului de morți, Titi Aur, specialist în conducere defensivă, a făcut o previziune sumbră privind decesele cauzate de aceste vehicule.

„La o emisiune de acum jumătate de an spuneam că trotineta electrică este din ce în ce mai periculoasă. La un moment dat aveam cinci morți (n.r. pe an), acum am ajuns la nouă morți.

În primăvară, prin martie, vom vedea autoritățile că vor spune că nu e chiar atât de rău, că în ultimele șase luni a scăzut numărul de accidente cu trotinete electrice. Fiind iarnă, fiind zăpadă, fiind ceață și ploaie, normal că va scădea numărul celor care ies cu trotineta pe stradă.

Eu vă spun că anul viitor pe vremea asta, numărul accidentelor mortale cu trotinete electrice va fi dublu, dacă nu chiar mai mare, din aprilie până în octombrie, pentru că începând din octombrie scade, cu excepția celor maturi, care folosesc trotineta ca mijloc de transport.

Nu ăia sunt periculoși. Pericolul mare este în rândul copiilor, până ajung la permisul de conducere. Trotineta electrică a ajuns distracția principală și nu facem nimic. Ne uităm ca la drobul de sare.“, a explicat Titi Aur.

Care e soluția pentru a se diminua numărul de accidente cu trotinete electrice

În opinia specialistului, simpla interzicere a acestor vehicule în orașe nu va rezolva problema, dimpotrivă, va limita accesul cetățenilor educați la soluțiile de transport rapide și ecologice.

„Mai vine câte un primar cu decizia radicală, interzicerea. Nu asta e soluția, ci să le controlăm, în primul rând să nu se meargă cu o viteză mai mare de 25 km/h. Toată povestea asta trebuie ținută sub control, nu interzisă. A interzice nu faci decât mai rău. Pe de o parte nu mai beneficiezi de evoluțiile tehnicii, iar în al doilea rând vor fi pe străzi doar teribiliștii. Nu mai bine să le ții sub control și să îi educi și să-i controlezi pe tineri?“, a întrebat retoric Titi Aur.

„Vor mai fi câțiva care vor sări calul, vor mai fi și accidente, dar gândiți-vă că anul ăsta am avut până acum 1.500 de accidente cu 1.600 de răniți cu trotinete electrice și am ajuns la nouă morți. Deja e un fenomen și e în creștere, pentru că nu facem educație“, a conchis Titi Aur.

