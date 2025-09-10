Tragedie rutieră în Popeşti: Un bărbat și-a pierdut viața, iar șapte victime au fost internate

Un accident rutier în Popeşti s-a soldat cu moartea unui bărbat și rănirea a șapte persoane, toate fiind transportate la spital pentru îngrijiri medicale.
Un grav accident rutier a avut loc miercuri dimineaţă în localitatea Popeşti, judeţul Argeş, soldându-se cu decesul unui bărbat și rănirea altor șapte persoane, potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Argeş.
„O persoană de sex masculin, în vârstă de aproximativ 76 de ani, decedată; trei persoane de sex masculin, cu vârste de aproximativ 40, 50, respectiv 58 de ani, au fost preluate şi transportate la spital cu o autospecială transport personal şi victime multiple; o persoană de sex masculin, în vârstă de aproximativ 47 de ani, preluată şi transportată la spital de echipajul SMURD”, au transmis reprezentanţii ISU Argeş.
Alte trei victime au fost transportate la unități medicale de echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ).
Accidentul a implicat două autoturisme, iar la faţa locului au acţionat prompt o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, o ambulanţă SMURD de prim ajutor calificat, precum și trei echipaje ale SAJ Argeş, conform Agerpres.
de Roxana Neagu