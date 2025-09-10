Data publicării:

Tragedie rutieră în Popeşti: Un bărbat și-a pierdut viața, iar șapte victime au fost internate

Autor: Tiberiu Vasile | Categorie: Stiri
Foto: Agerpres
Foto: Agerpres

Un accident rutier în Popeşti s-a soldat cu moartea unui bărbat și rănirea a șapte persoane, toate fiind transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Un grav accident rutier a avut loc miercuri dimineaţă în localitatea Popeşti, judeţul Argeş, soldându-se cu decesul unui bărbat și rănirea altor șapte persoane, potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Argeş.

„O persoană de sex masculin, în vârstă de aproximativ 76 de ani, decedată; trei persoane de sex masculin, cu vârste de aproximativ 40, 50, respectiv 58 de ani, au fost preluate şi transportate la spital cu o autospecială transport personal şi victime multiple; o persoană de sex masculin, în vârstă de aproximativ 47 de ani, preluată şi transportată la spital de echipajul SMURD”, au transmis reprezentanţii ISU Argeş.

Accidentul a implicat două autoturisme

Alte trei victime au fost transportate la unități medicale de echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ).

Accidentul a implicat două autoturisme, iar la faţa locului au acţionat prompt o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, o ambulanţă SMURD de prim ajutor calificat, precum și trei echipaje ale SAJ Argeş, conform Agerpres.

