Un șofer de ridesharing din Capitală ar fi încercat să violeze o clientă după ce a dus-o pe un câmp. Cum a scăpat tânăra

Caz șocant în Capitală. Un șofer de ridesharing ar fi încercat să violeze o clientă după ce a schimbat traseul.

O tânără din Capitală ar fi fost agresată sexual de un șofer de ridesharing. Prietena ei a povestit cazul pe TikTok. Totul s-ar fi întâmplat în această săptămână, când femeia a comandat o mașină pentru a ajunge la o locație. La întoarcere, șoferul ar fi schimbat traseul și ar fi dus-o pe un câmp. Din fericire, în cele din urmă tânăra a reușit să scape de individ și să îl convingă să o ducă acasă, păcălindu-l că se vor întâlni într-o altă zi.

„Faci și tu o comandă pe Bolt și te trezești într-un câmp, gata să fii violată de șofer. Da, e o poveste reală, o poveste care s-a întâmplat săptămâna aceasta în București, prietenei mele.

Am făcut o comandă pe Bolt, a venit șoferul, ea a urcat. El a început să-i facă complimente. Nimic ieșit din comun până aici, pentru că, la urma urmei, poți să-ți întâlnești iubirea vieții oriunde, nu era deplasat. Au avut o mică discuție până când ea a ajuns la destinație. Ulterior el trebuia să o ducă acasă și i-a propus pe drum, dacă e de acord, să bea o cafea sau să fumeze o țigară cu el.

Ea a crezut că tipul e ok și a zis da: pe drum spre casă să se oprească 5-10 minute, să mai stea puțin de vorbă. Asta era tot. Dar acum, dacă accepți să cunoști pe cineva, asta nu înseamnă că ți-ai dat consimțământul pentru orice. Noi abia ne cunoaștem, începem să vorbim, vedem dacă există compatibilitate, dacă vreau să ies la o altă întâlnire, dacă vreau să am ceva cu tine, și abia apoi discutăm despre lucruri mai intime.

Ei bine, tipul acesta merge și merge, și merge, până când ajunge cu ea într-un câmp. Ea îl tot întreba: „Unde mergem? Unde mergem?”. Strada s-a terminat și a început câmpul. El zicea: „Stai că știu eu o zonă pe aici”. Ea, șocată, s-a trezit în câmp. Omul nostru coboară din scaunul șoferului și vine în spate, unde era prietena mea. A început să o atingă fără consimțământ și să-i spună: „Te vreau. Hai, știu că și tu mă vrei, mi-am dat seama. Hai!”. A început cu astfel de replici.

Cum a reușit tânăra să scape de individ

Ea a continuat să-l refuze, iar el îi tot zicea: „De ce ești așa rea? De ce mă refuzi? Știi că pot să fac orice acum, dacă vreau te pun așa și fac ce vreau cu tine”. Ea a încercat mai întâi să-l refuze politicos, să-i spună că nu e interesată, că vrea să ajungă acasă urgent, că ori o duce acasă, ori o lasă acolo să se descurce. El a luat-o peste picior, spunându-i că până acasă mai are multe ore, că nu poate ajunge pe jos.

Văzând că nu reușește să cape de el, ea i-a propus să fumeze o țigară și să mai vorbească puțin. Ea a reușit să-l facă să iasă din mașină și i-a zis că se grăbește, că are ceva de făcut acasă și trebuie neapărat să plece, dar că se va vedea cu el altă dată.

El a continuat cu amenințări sexuale de genul: „Să nu mă minți, te prind eu, să vezi ce dur sunt eu în pat, să vezi ce-ți fac”. Într-un final, ea l-a convins să o ducă acasă. A dus-o acasă, iar ea a fugit.

Dar acum, iată unde am ajuns: dacă cineva te invită la un suc, nu mai poți accepta, pentru că riști să devii victimă a unui viol. Te urci într-un Bolt și riști să devii victimă a unui viol.

"Când dau comandă în aplicație și mă urc în mașina unui necunoscut, am încredere că omul acesta e verificat"

Ce înseamnă asta? Bolt România, etichetați-i pe cei de la Bolt să vadă. Sunt sigur că nu i s-a întâmplat doar prietenei mele. Nu are cum să fie doar ea victima. Oamenii ăștia nu fac asta o singură dată în viață.

Eu, ca om de resurse umane, nu înțeleg un lucru: specialiștii care recrutează pentru Bolt, ce criterii au? Că are două mâini, două picioare și permis de conducere? Atât? Că altfel, psihologic... oameni buni, acești șoferi transportă persoane, nu fac trafic de persoane!

Nu spun că individul a recunoscut că în trecut a fost „pește” și are legături. Dar atunci, cum îi angajați? Pe ce bază? Nu faceți teste psihologice? Nu faceți teste de comportament? Nu faceți teste practice cu clienți falși, să vedeți cum reacționează?

Voi sunteți o companie de transport, oamenii au încredere în voi. Când dau comandă în aplicație și mă urc în mașina unui necunoscut, am încredere că omul acesta e verificat. Așa, mai bine făceam autostopul și mă urcam la întâmplare în orice mașină.

Asta se întâmplă azi, în România, în București”, a povestit tânăra într-un video postat pe TikTok.

Alte cazuri similare

Reamintim că în luna august, un șofer de Uber a produs un accident în lanț în Timișoara în timp ce agresa o tânără clientă, în vârstă de 19 ani. Șoferul, în vârstă de 32 de ani, nu era atent la trafic, fiind întors spre bancheta din spate. El a intrat puternic în mașina din față, provocând și rănirea clientei. Vezi mai mult AICI.

Totodată, în luna iulie, o altă tânără, în vârstă de 21 de ani, a fost la pas să fie violată de un șofer din Constanța, angajat al unei firme de ridesharing. Fata a avut însă inspirația și curajul de a-și alerta discret prietenii, în timp ce era în mașină.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News