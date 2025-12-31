€ 5.0985
Stiri

China acuză UE, Australia și Japonia de „ipocrizie" pentru că au criticat exercițiile militare din jurul Taiwanului
Data actualizării: 20:30 31 Dec 2025 | Data publicării: 20:01 31 Dec 2025

China acuză UE, Australia și Japonia de „ipocrizie” pentru că au criticat exercițiile militare din jurul Taiwanului
Autor: Elena Aurel

china harta asia coreea japonia China acuză UE, Australia şi Japonia de „ipocrizie". Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik
 

China a acuzat Australia, Uniunea Europeană și Japonia de ipocrizie pentru criticile la adresa exercițiilor militare din jurul Taiwanului.

China a acuzat miercuri Japonia, Australia şi instituţiile Uniunii Europene de "ipocrizie" pentru că au criticat recentele exerciţii militare chineze desfăşurate în jurul Taiwanului, susţinând că reacţii de acest fel ignoră activităţile "separatiştilor taiwanezi" şi "ingerinţele externe" în ceea ce Beijingul consideră a fi doar o "problemă internă" a sa, în timp ce preşedintele chinez Xi Jinping a asigurat în mesajul său de Anul Nou că "reunificarea" ţării nu va putea fi oprită, relatează agenţiile EFE şi AFP.

Vorbind la o conferinţă de presă, purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Lin Jian, a spus că Japonia, Australia şi instituţiile Uniunii Europene "închid ochii" în faţa încercărilor forţelor favorabile independenţei Taiwanului de "a căuta secesiunea prin forţă", precum şi în faţa sprijinului pe care aceste forţe îl primesc din partea unor actori externi, în timp ce "arată cu degetul" către acţiunile Chinei menite să-şi protejeze suveranitatea şi integritatea teritorială.

"Distorsionează faptele, inversează binele cu răul şi confundă adevărul, ceea ce este foarte ipocrit", a continuat acelaşi purtător de cuvânt, adăugând că Beijingul a transmis instituţiilor UE şi ţărilor menţionate proteste oficiale cu privire la respectivele critici faţă de manevrele militare desfăşurate de China în jurul insulei Taiwan. Problema Taiwanului "este exclusiv o afacere internă a Chinei" şi Beijingul "nu permite nicio interferenţă externă", a avertizat oficialul chinez.

VEZI ȘI: Nu scăpăm de "planurile" lui Vladimir Putin nici în Noul An. Discursul de Revelion, mesaj de mobilizare pentru război

Mesajul lui Xi Jinping de Anul Nou

Aceste manevre aero-navale pe scară extinsă desfăşurate luni şi marţi au simulat o izolare a insulei, în eventualitatea unui conflict militar, şi au provocat un val de reacţii internaţionale.

Preşedintele chinez Xi Jinping a promis în mesajul său de Anul Nou că "reunificarea ţării noastre (...) este de neoprit". China este dispusă "să colaboreze cu toate ţările" pentru a promova pacea, dezvoltarea şi o guvernanţă globală "mai justă şi rezonabilă", a mai spus el şi a asigurat că ţara sa "a fost mereu de partea corectă a istoriei", potrivit Agerpres. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

china
uniunea europeana
japonia
australia
taiwan
