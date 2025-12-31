China acuză UE, Australia și Japonia de „ipocrizie” pentru că au criticat exercițiile militare din jurul Taiwanului

China a acuzat miercuri Japonia, Australia şi instituţiile Uniunii Europene de "ipocrizie" pentru că au criticat recentele exerciţii militare chineze desfăşurate în jurul Taiwanului, susţinând că reacţii de acest fel ignoră activităţile "separatiştilor taiwanezi" şi "ingerinţele externe" în ceea ce Beijingul consideră a fi doar o "problemă internă" a sa, în timp ce preşedintele chinez Xi Jinping a asigurat în mesajul său de Anul Nou că "reunificarea" ţării nu va putea fi oprită, relatează agenţiile EFE şi AFP.

Vorbind la o conferinţă de presă, purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Lin Jian, a spus că Japonia, Australia şi instituţiile Uniunii Europene "închid ochii" în faţa încercărilor forţelor favorabile independenţei Taiwanului de "a căuta secesiunea prin forţă", precum şi în faţa sprijinului pe care aceste forţe îl primesc din partea unor actori externi, în timp ce "arată cu degetul" către acţiunile Chinei menite să-şi protejeze suveranitatea şi integritatea teritorială.

"Distorsionează faptele, inversează binele cu răul şi confundă adevărul, ceea ce este foarte ipocrit", a continuat acelaşi purtător de cuvânt, adăugând că Beijingul a transmis instituţiilor UE şi ţărilor menţionate proteste oficiale cu privire la respectivele critici faţă de manevrele militare desfăşurate de China în jurul insulei Taiwan. Problema Taiwanului "este exclusiv o afacere internă a Chinei" şi Beijingul "nu permite nicio interferenţă externă", a avertizat oficialul chinez.

Mesajul lui Xi Jinping de Anul Nou

Aceste manevre aero-navale pe scară extinsă desfăşurate luni şi marţi au simulat o izolare a insulei, în eventualitatea unui conflict militar, şi au provocat un val de reacţii internaţionale.

Preşedintele chinez Xi Jinping a promis în mesajul său de Anul Nou că "reunificarea ţării noastre (...) este de neoprit". China este dispusă "să colaboreze cu toate ţările" pentru a promova pacea, dezvoltarea şi o guvernanţă globală "mai justă şi rezonabilă", a mai spus el şi a asigurat că ţara sa "a fost mereu de partea corectă a istoriei", potrivit Agerpres.