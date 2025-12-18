Trump îi cere lui Xi Jinping să-l elibereze pe mogulul pro-democrație din Hong Kong, Jimmy Lai

Președintele american, Donald Trump, a declarat că își dorește ca liderul chinez Xi Jinping să îl elibereze pe Jimmy Lai, mogul media din Hong Kong, cu o orientare pro-democrație.

Trump îi cere lui Xi Jinping eliberarea lui Jimmy Lai

Donald Trump a declarat că i-a solicitat direct liderului de la Beijing, Xi Jinping, să analizeze posibilitatea de a-l elibera pe Jimmy Lai, omul de afaceri din Hong Kong condamnat pentru încălcarea legii securității naționale. Liderul de la Casa Albă a spus că verdictul l-a afectat profund și a subliniat situația medicală precară a lui Jimmy Lai.

„Îmi pare foarte rău. Am vorbit cu președintele Xi despre asta și i-am cerut să ia în considerare eliberarea lui”, a afirmat Trump, într-o discuție cu jurnaliștii, fără să ofere detalii despre data exactă a convorbirii.

„Este un om în vârstă și nu se simte bine. Așa că am făcut această solicitare. Vom vedea ce se va întâmpla.”

Cazul Jimmy Lai, adus în discuție la nivel înalt

Poziția exprimată acum nu este una nouă. Trump vorbise și anterior despre dorința de a-l vedea liber pe Jimmy Lai, fondatorul publicației Apple Daily, cunoscută pentru linia sa editorială pro-democrație. În luna octombrie, Trump s-a întâlnit cu Xi Jinping în Coreea de Sud, moment în care, potrivit informațiilor disponibile, cazul lui Lai ar fi fost discutat.

Condamnarea mogulului media a atras reacții rapide din partea administrației americane. Secretarul de stat Marco Rubio a transmis, pe platforma X, că decizia instanței din Hong Kong reflectă intenția clară a Chinei de a „reduce la tăcere pe cei care încearcă să apere libertatea de exprimare și alte drepturi fundamentale”.

Avertismentul Washingtonului și promisiunile Chinei

Rubio a reamintit că Beijingul și-a asumat, înainte de retrocedarea Hong Kong-ului de către Marea Britanie, în 1997, menținerea unui sistem distinct, cu libertăți garantate.

„Informațiile indică faptul că starea de sănătate a domnului Lai s-a deteriorat grav în timpul celor peste 1.800 de zile petrecute în detenție”, a declarat oficialul american.

„Îndemnăm autoritățile să pună capăt cât mai rapid acestui calvar și să îl elibereze pe domnul Lai din motive umanitare.”

Reacții internaționale și apelul familiei

Verdictul pronunțat împotriva lui Jimmy Lai a fost criticat dur de guverne, instituții internaționale și organizații pentru drepturile omului. Cetățean britanic și catolic practicant, Lai a devenit o figură simbol pentru susținătorii libertății presei din Hong Kong. În Statele Unite, cazul său a fost susținut de o coaliție formată din activiști pentru democrație, apărători ai libertății presei și lideri creștini, un segment important din electoratul lui Trump.

Fiica sa, Claire Lai, a făcut un apel emoționant după condamnare, declarând pentru Associated Press că tatăl ei nu mai urmărește nicio implicare politică, ci doar să fie alături de familie.

„Vrea doar să se reunească cu familia lui. Vrea să-și dedice viața slujirii Domnului și să-și petreacă restul zilelor alături de familie. Tatăl meu nu este, în esență, un om care să acționeze în afara legii.”

Un verdict cu miză politică majoră

La 78 de ani, suferind de diabet, Jimmy Lai a fost găsit vinovat pentru toate cele trei acuzații formulate în procesul privind securitatea națională. El riscă să își petreacă restul vieții în închisoare, după ce se află deja în detenție din finalul anului 2020.

Dosarul său este considerat parte din ofensiva amplă a Chinei împotriva opoziției din Hong Kong, declanșată după protestele masive din 2019. În acest context, intervenția lui Trump și apelul adresat lui Xi Jinping readuc în prim-plan una dintre cele mai tensionate confruntări dintre libertatea presei și controlul politic din regiune, iar solicitarea de a-l elibera pe Jimmy Lai rămâne, pentru moment, fără un răspuns oficial din partea Beijingului, conform The Guardian.

