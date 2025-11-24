Trump și Xi Jinping au discutat despre Taiwan la telefon. Ce scenarii se conturează

La începutul săptămânii, o convorbire telefonică între Donald Trump și liderul de la Beijing, Xi Jinping, a readus în prim-plan cazul sensibil al Taiwan-ului, alături de disputa ruso-ucraineană. Discuția, semnalată de South China Morning Post, vine pe fondul unei avalanșe de mișcări diplomatice și tensiuni regionale accelerate în ultimele zile.

Prima conversație după valul recent de tensiuni: Taiwan și războiul din Ucraina

În cadrul dialogului, Xi Jinping a reluat poziția oficială a Chinei privind insula autonomă, subliniind că reintegrarea Taiwan-ului este, în viziunea Beijingului, parte integrantă a arhitecturii internaționale stabilite după cel de-Al Doilea Război Mondial.

La rândul său, Donald Trump a transmis că Statele Unite "au înțeles importanța" provocărilor legate de acest dosar.

Referitor la conflictul din Europa de Est, liderul chinez a reafirmat angajamentul Beijingului pentru eforturile diplomatice:

"China susține toate eforturile de pace și speră că toate părțile vor continua să își atenueze divergențele și să ajungă la un acord echitabil, durabil și obligatoriu cât mai curând posibil, pentru a rezolva această criză de la originile ei".

Discuția dintre Trump, Xi Jinping și un posibil nou echilibru în zona Taiwan-ului intervine imediat după ce Washingtonul a prezentat un plan de pace în 28 de puncte pentru Ucraina, iar Beijingul a reacționat dur la afirmațiile premierului japonez Sanae Takaichi privind securitatea Strâmtorii Taiwan.

Relațiile SUA–China după întâlnirea din Coreea de Sud

Surse din administrația americană au confirmat convorbirea, însă fără detalii suplimentare. Este primul contact direct de acest fel după întâlnirea din octombrie, când Trump și Xi Jinping s-au văzut în Coreea de Sud, prima lor discuție față în față din 2019.

Atunci, cele două puteri au agreat un armistițiu tarifar de un an și o pauză în politicile de control al exporturilor. În apelul de luni, Xi a apreciat că relațiile bilaterale sunt "în general stabile" și a îndemnat la extinderea domeniilor de colaborare.

"Ambele părți ar trebui să mențină acest impuls, să adere la direcția corectă, să susțină o conduită de egalitate, respect și beneficiu reciproc și să extindă lista domeniilor de cooperare, scurtând lista problemelor", a spus liderul chinez, adăugând că "Ar trebui să deschidem un nou spațiu pentru cooperare în relațiile China - SUA".

Escaladare regională: tensiunile dintre Beijing și Tokyo amplifică miza Taiwanului

Pentru guvernul comunist de la Beijing, Taiwanul este cea mai sensibilă "linie roșie". Afirmațiile recente ale Tokyo-ului, conform cărora o criză în Strâmtoarea Taiwan ar putea crea "o situație de natură să amenințe supraviețuirea Japoniei", au declanșat un val de reacții dure: avertismente de călătorie, blocarea importurilor de fructe de mare și suspendarea lansărilor de filme japoneze în China.

Deși Statele Unite nu recunosc Taiwanul ca stat independent, Washingtonul se opune preluării sale prin forță și îi furnizează armament. Beijingul afirmă însă că insula este parte a Chinei și că, în ultimă instanță, ar putea recurge la forță pentru reunificare.

SCMP: Temeri privind o posibilă abordare tranzacțională a lui Trump asupra Taiwanului

Potrivit SCMP, poziția lui Trump față de Taiwan este mai greu de anticipat decât cea a predecesorilor săi. Joe Biden a declarat explicit că SUA vor apăra insula în caz de atac, ruptură marcantă față de vechea strategie americană de "ambiguitate strategică".

În schimb, stilul pragmatic al lui Trump și presiunile constante asupra aliaților pentru a contribui mai mult la propria securitate generează îngrijorări că acesta ar putea "vinde" Taiwanul în schimbul unui acord comercial avantajos cu Beijingul.

Analiști: Beijingul testează limitele alianței SUA–Japonia

Experții consideră că Xi Jinping încearcă să evalueze disponibilitatea lui Trump de a se implica activ în dosarul Taiwan-ului, în speranța că presiunea asupra noii conduceri de la Tokyo va crește.

Jeremy Chan, analist la Eurasia Group, amintește că summitul de la Busan s-a concentrat mai ales pe economie, cu puține elemente de securitate.

"China are interesul de a izola Japonia cât mai mult posibil în această chestiune, iar a-l determina pe Trump să stea deoparte este evident important pentru Beijing. De asemenea, este notabilă tăcerea lui Trump și a oficialilor săi de rang înalt în domeniul securității naționale pe această temă", notează el.

"Japonia trebuie că se simte neliniștită. Prin urmare, China va încerca, probabil, să-l liniștească pe Trump, astfel încât acesta să rămână neimplicat într-o problemă de care, sincer, nu-i pasă prea mult", a conchis specialistul.

