Preparatul ideal de sărbători. Bilic: Se potrivește cu toate gusturile și cu toate siluetele

Medicul nutriționist Mihaela Bilic recomandă un preparat potrivit pentru toate gusturile și siluetele care nu trebuie să lipsească de pe mesele de sărbători.
Este vorba despre friptură. Potrivit medicului, carnea friptă este bogată în proteine și fier, iar pentru un meniu echilibrat aceasta se combină cu legume și făinoase, însă pentru cei care vor să aibă grijă de siluetă, se recomandă proteine cu legume. O astfel de combinație oferă senzație de sațietate și nu favorizează acumularea de grăsime.
„Îmbucătura perfectă
Există un preparat din meniul de sărbători care se potrivește cu toate gusturile și cu toate siluetele: friptura! Preparată la cuptor sau la grătar, de porc sau de curcan, consumată caldă sau rece, simplă sau cu garnitură, cu salată sau cu murături, friptura vă scoate din impas.
VEZI ȘI: De ce e bine să mănânci salată de boeuf. Bilic: Atenție la un detaliu!
Mergeți în multe vizite și sunteți obligați să mâncați mai mult decât de obicei? Friptura cu salată este soluția ideală! Și tot cu aceeași rețetă scăpați rapid de kilogramele în plus… dar nu acum, după sărbători!”, a scris Mihaela Bilic pe pagina de Facebook.
VEZI ȘI: Greșeala pe care o fac mulți români la masă: Ce ar trebui să faci în primele cinci minute
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News