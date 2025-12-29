€ 5.0920
Stiri

DCNews Stiri Preparatul ideal de sărbători. Bilic: Se potrivește cu toate gusturile și cu toate siluetele
Data actualizării: 21:39 29 Dec 2025 | Data publicării: 21:39 29 Dec 2025

Preparatul ideal de sărbători. Bilic: Se potrivește cu toate gusturile și cu toate siluetele
Autor: Darius Mureșan

mancare-cina-masa_95295000 Friptura este preparatul potrivit pentru toate gusturile și siluetele. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @Ambreen
 

Medicul nutriționist Mihaela Bilic recomandă un preparat potrivit pentru toate gusturile și siluetele care nu trebuie să lipsească de pe mesele de sărbători.

Este vorba despre friptură. Potrivit medicului, carnea friptă este bogată în proteine și fier, iar pentru un meniu echilibrat aceasta se combină cu legume și făinoase, însă pentru cei care vor să aibă grijă de siluetă, se recomandă proteine cu legume. O astfel de combinație oferă senzație de sațietate și nu favorizează acumularea de grăsime. 

Îmbucătura perfectă

Există un preparat din meniul de sărbători care se potrivește cu toate gusturile și cu toate siluetele: friptura! Preparată la cuptor sau la grătar, de porc sau de curcan, consumată caldă sau rece, simplă sau cu garnitură, cu salată sau cu murături, friptura vă scoate din impas.

VEZI ȘI: De ce e bine să mănânci salată de boeuf. Bilic: Atenție la un detaliu!

  • Carnea friptă țină de foame, este un aliment antianemic și ajută la slăbit. Frăgezimea și gustul fripturii sunt influențate de gătit, dar și de gradul de împănare- grăsimea dă gust și savoare!
  • Evitați să țineți carnea pe foc până e bine făcută, la căldură proteinele se coagulează și se întăresc, iar friptura va fi greu de digerat. Conținutul de fier nu se modifică prin gătit, e același indiferent dacă friptura e în sînge sau bine făcută.
  • Cu ce se combină carnea și care e porția corectă? În carne avem 20-25% proteine, 5-20% grăsime și nici un strop de fibre sau carbohidrați.
  • Dacă vrem un meniu echilibrat, carnea se asociază cu o garnitură de tipul cartofi, orez, pâine sau mămăligă, alături de salată, legume sau o porție de murături. Farfuria ideală înseamnă jumătate legume, un sfert carne și un sfert făinoase.
  • Dacă țineți la siluetă în farfurie rămân doar carnea cu legume, făinoasele dispar! Proteine cu legume este rețeta perfectă când vrem să mâncăm pe săturate și să nu ne îngrășăm. Această asociere e valabilă și pentru masa de seară, proteinele din carne nu pot fi transformate în grăsime de depozit.

Mergeți în multe vizite și sunteți obligați să mâncați mai mult decât de obicei? Friptura cu salată este soluția ideală! Și tot cu aceeași rețetă scăpați rapid de kilogramele în plus… dar nu acum, după sărbători!”, a scris Mihaela Bilic pe pagina de Facebook. 


VEZI ȘI: Greșeala pe care o fac mulți români la masă: Ce ar trebui să faci în primele cinci minute

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

